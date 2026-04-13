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Ayodhya Ram mandir news : अयोध्या में आज से होंगे उप-मंदिरों के भी दर्शन, श्रद्धालुओं के लिए जारी हुआ सात स्लॉट का खास नियम

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 10:22 AM

ayodhya ram mandir news

अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और सुखद खबर है। अब भक्त मुख्य मंदिर के साथ-साथ परिसर में बने उप-मंदिरों के भी दर्शन कर सकेंगे।

Ayodhya Ram mandir news : अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और सुखद खबर है। अब भक्त मुख्य मंदिर के साथ-साथ परिसर में बने उप-मंदिरों के भी दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन ने इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सात विशेष टाइम स्लॉट का नियम लागू किया है।

उप-मंदिरों के दर्शन की शुरुआत
राम मंदिर के विशाल 70 एकड़ परिसर में बने विभिन्न उप-मंदिरों को अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इन मंदिरों में रामायण काल के उन महान पात्रों और ऋषियों को स्थान दिया गया है, जिनका प्रभु राम के जीवन में अहम योगदान था।

प्रमुख उप-मंदिर: महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और जटायु राज के मंदिर।

सात स्लॉट का नया नियम
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए, दर्शन के समय को सात अलग-अलग स्लॉट में बांटा गया है। 

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समय सीमा: दर्शन सुबह 07:00 बजे से शुरू होकर रात 09:00 बजे तक चलेंगे।

स्लॉट की अवधि: हर स्लॉट 2 घंटे का होगा।

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पास की व्यवस्था: इन उप-मंदिरों में प्रवेश के लिए विशेष पास जारी किए जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार, प्रतिदिन लगभग 1,500 से 2,000 श्रद्धालुओं को ही इन उप-मंदिरों में जाने की अनुमति दी जाएगी।

दर्शन के लिए जरूरी नियम और शर्तें
यदि आप इन मंदिरों के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पास आवेदन के दौरान फोटो के साथ-साथ आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। दर्शन के समय भी आपको अपना मूल आधार कार्ड साथ रखना होगा। एक परिवार या एक ग्रुप के लिए अधिकतम 5 लोगों का ही पास एक साथ बनाया जा सकेगा। मंदिर परिसर के भीतर जाने से पहले श्रद्धालुओं को सघन सुरक्षा जांच से गुजरना होगा और अलॉट किए गए समय (स्लॉट) पर ही पहुंचना होगा।

भक्तों में भारी उत्साह
इस नई व्यवस्था के लागू होने से अयोध्या आए श्रद्धालुओं में जबरदस्त खुशी देखी जा रही है। अब भक्त न केवल अपने आराध्य रामलला के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि रामायण के अन्य महत्वपूर्ण पात्रों के प्रति भी अपनी श्रद्धा अर्पित कर पा रहे हैं।

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