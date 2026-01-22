Main Menu

Basant Panchami 2026 Vastu Upay: बसंत पंचमी पर करें स्टडी रूम में ये वास्तु उपाय, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे बच्चे

basant panchami 2026 vastu upay

Basant Panchmi Vastu Tips for Study Room: बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। इस पावन दिन माता सरस्वती की पूजा करने से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। वर्ष 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी।

Basant Panchmi Vastu Tips for Study Room: बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। इस पावन दिन माता सरस्वती की पूजा करने से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। वर्ष 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। अगर इस दिन स्टडी रूम में कुछ खास वास्तु उपाय कर लिए जाएं, तो बच्चों के शिक्षा जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।

PunjabKesari Basant Panchami 2026 Vastu Upay
बसंत पंचमी 2026 का महत्व (Basant Panchmi Significance)
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि इस दिन विद्यारंभ, अक्षर अभ्यास और सरस्वती पूजा का विशेष महत्व होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिन किए गए उपाय शिक्षा संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायक होते हैं।

PunjabKesari Basant Panchami 2026 Vastu Upay

बसंत पंचमी पर स्टडी रूम में करें ये वास्तु उपाय (Study Room Vastu Upay)
सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर
बसंत पंचमी के दिन स्टडी रूम या स्टडी टेबल पर माता सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर लगाएं। इससे बच्चों के ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है।

स्टडी रूम का शुभ रंग
हल्का हरा रंग: बुध ग्रह को मजबूत करता है और तार्किक क्षमता बढ़ाता है। आसमानी और बादामी रंग भी शुभ माने जाते हैं।
भूलकर भी नीला, काला और लाल रंग स्टडी रूम में न करें।

ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं
वास्तु के अनुसार, स्टडी रूम में टीवी, वीडियो गेम्स, रद्दी या अनावश्यक सामान नहीं रखना चाहिए। ये चीजें बच्चों की एकाग्रता भंग करती हैं।

स्टडी टेबल की सही दिशा
स्टडी टेबल को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में रखें। इस दिशा में पढ़ाई करने से एकाग्रता बढ़ती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनते हैं।

किताबों की अलमारी की दिशा
किताबों की अलमारी को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है और पढ़ाई में मन लगता है।

टेबल लैंप की सही जगह
अगर स्टडी टेबल पर लैंप है, तो उसे दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में रखें। यह दिशा वास्तु के अनुसार ऊर्जा और फोकस को बढ़ाती है।

पीले फूलों का अर्पण
बसंत पंचमी के दिन पीले फूल लाकर स्टडी रूम में मां सरस्वती को अर्पित करें। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।

PunjabKesari Basant Panchami 2026 Vastu Upay

बसंत पंचमी 2026 के दिन अगर माता-पिता अपने बच्चों के स्टडी रूम में ये सरल वास्तु उपाय कर देते हैं, तो शिक्षा जीवन में सकारात्मक बदलाव, बेहतर एकाग्रता और सफलता के योग बन सकते हैं। यह दिन केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने का भी अवसर है।

PunjabKesari Basant Panchami 2026 Vastu Upay

