    Cancer Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को कर्क राशि वाले डटकर करेंगे खुली चुनौतियों का सामना

Aaj Ka Kark Rashifal 20 February 2026 (Cancer Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव हैं। चंद्र मन, भावनाओं, माता, संवेदनशीलता और मानसिक स्थिति के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपको अपने मन को स्थिर रखते हुए व्यावहारिक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

आज का ग्रह प्रभाव
चंद्रमा की स्थिति आज आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगी। यदि आप भावनाओं में बहने के बजाय तर्क और धैर्य से काम लेंगे, तो सफलता आपके कदम चूम सकती है। आज अंतर्ज्ञान प्रबल रहेगा, जिससे आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

करियर राशिफल (Career Horoscope Today)
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत को सराहना मिल सकती है। लंबे समय से लंबित कार्य आज पूरे हो सकते हैं। यदि आप सरकारी सेवा, शिक्षा, चिकित्सा या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। परिवार के सहयोग से व्यापार में वृद्धि संभव है।

करियर सलाह: किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले पूरी योजना बना लें।

आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)
आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है।

धन उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें।

प्रेम राशिफल (Love Horoscope)
प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। पार्टनर के साथ मन की बात साझा करने का अवसर मिलेगा। यदि कोई गलतफहमी चल रही है, तो आज समाधान निकल सकता है। विवाहित जातकों के लिए दिन मधुर रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

लव टिप: भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें।

वैवाहिक जीवन
दांपत्य जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। नींद पूरी लें और संतुलित आहार लें। ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी।

छात्र और युवा वर्ग
छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है। पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी। युवा वर्ग को करियर से जुड़ा नया अवसर मिल सकता है।

पारिवारिक जीवन
घर में शांति और सौहार्द रहेगा। माता का विशेष सहयोग मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

आज का शुभ समय और संकेत
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 2
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
शुभ समय: सुबह 9:30 से 11:00 बजे तक

आज का विशेष उपाय
आज चंद्रदेव को कच्चा दूध अर्पित करें और चावल का दान करें। इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। 20 फरवरी 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक सुख का संकेत दे रहा है। धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच से आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।

