Leo Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को सिंह राशि वाले रहें संभल कर, मामला गड़बड़ है

Aaj Ka Singh Rashifal 20 February 2026 (Leo Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव हैं। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व, पद-प्रतिष्ठा और सम्मान के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए प्रभावशाली और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। आज आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा।



आज का ग्रह प्रभाव

आज सूर्य का प्रभाव आपको ऊर्जा और निर्णय क्षमता प्रदान करेगा। चंद्रमा की स्थिति मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। यदि आप अपने अहंकार को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे, तो सफलता निश्चित है। आज सामाजिक और पेशेवर क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है।



करियर राशिफल (Career Horoscope Today)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप प्रशासनिक, सरकारी या प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो विशेष लाभ के संकेत हैं। प्रमोशन या पदोन्नति की चर्चा हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है। नई साझेदारी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा।



करियर टिप: टीम के साथ सहयोग बनाए रखें और दूसरों की राय को भी महत्व दें।



आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।



धन उपाय: रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें।



प्रेम राशिफल (Love Horoscope)

प्रेम जीवन में आज उत्साह और रोमांस बना रहेगा। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। यदि किसी बात को लेकर तनाव था, तो आज समाधान मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए दिन शुभ है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।



लव टिप: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।



वैवाहिक जीवन

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।



स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अधिक काम के कारण थकान हो सकती है। सुबह सूर्य नमस्कार करने से ऊर्जा बढ़ेगी।



छात्र और युवा वर्ग

छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत मिल सकते हैं। युवा वर्ग को करियर से जुड़ा नया अवसर मिल सकता है।



पारिवारिक जीवन

घर में खुशी का माहौल रहेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।



आज का शुभ समय और संकेत

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

शुभ दिशा: पूर्व

शुभ समय: सुबह 10:00 से 11:30 बजे तक



आज का विशेष उपाय

आज तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़ का दान करें। इससे आत्मविश्वास और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 20 फरवरी 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास का संकेत दे रहा है। संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आज का दिन आपके लिए नई ऊंचाइयों की शुरुआत कर सकता है।