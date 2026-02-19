Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Libra Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को तुला राशि वालों की कूटनीतिक क्षमता हर क्षेत्र में देगी लाभ अनूठा

Libra Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को तुला राशि वालों की कूटनीतिक क्षमता हर क्षेत्र में देगी लाभ अनूठा

Edited By Updated: 19 Feb, 2026 12:10 PM

libra horoscope today

Aaj Ka Tula Rashifal 20 February 2026 (Libra Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, कला, वैभव और आकर्षण के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए...

Aaj Ka Tula Rashifal 20 February 2026 (Libra Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, कला, वैभव और आकर्षण के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, समझदारी और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है। आज आपका व्यवहार और कूटनीतिक क्षमता आपको हर क्षेत्र में लाभ दिला सकती है।

आज का ग्रह प्रभाव
आज चंद्रमा की स्थिति आपके भावनात्मक पक्ष को सक्रिय करेगी, वहीं शुक्र का प्रभाव आपको आकर्षक व्यक्तित्व और मधुर वाणी प्रदान करेगा। यदि आप किसी विवाद या उलझन में हैं, तो शांत और संतुलित रवैया अपनाना लाभकारी रहेगा।

करियर राशिफल (Career Horoscope Today)
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक है। ऑफिस में आपके संतुलित निर्णय और टीमवर्क की सराहना होगी। यदि आप लॉ, मीडिया, फैशन, डिजाइन, काउंसलिंग या पब्लिक रिलेशन से जुड़े हैं, तो विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है। नई साझेदारी या कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो सकता है।

करियर टिप: किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। सभी पक्षों को समझकर ही कदम उठाएं।

आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)
आज आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। बजट संतुलित रखें और अनावश्यक खर्च से बचें।

धन उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद पुष्प अर्पित करें।

प्रेम राशिफल (Love Horoscope)
प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव था, तो आज समाधान संभव है। सिंगल जातकों को नया प्रस्ताव मिल सकता है।

लव टिप: रिश्तों में ईमानदारी और संवाद बनाए रखें।

वैवाहिक जीवन
दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से संबंध और मजबूत होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार अपनाएं। योग और ध्यान से लाभ मिलेगा।

छात्र और युवा वर्ग
छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। युवा वर्ग को करियर से जुड़ा नया अवसर मिल सकता है।

पारिवारिक जीवन
घर में शांति और सौहार्द रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

आज का शुभ समय और संकेत
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
शुभ दिशा: पश्चिम
शुभ समय: दोपहर 1:00 से 2:30 बजे तक

आज का विशेष उपाय
आज “ॐ श्रीं शुक्राय नमः” मंत्र का 108 बार जप करें और सुगंधित फूल अर्पित करें। इससे शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी। 20 फरवरी 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन और सामंजस्य का है। यदि आप धैर्य और समझदारी से निर्णय लेंगे, तो करियर, धन और रिश्तों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!