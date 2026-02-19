Sagittarius Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को धनु राशि वालों के लिए भाग्य का साथ हर मुश्किल करेगा आसान

Aaj Ka Dhanu Rashifal 20 February 2026 (Sagittarius Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति (गुरु) हैं। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा और विस्तार के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन धनु राशि...

Aaj Ka Dhanu Rashifal 20 February 2026 (Sagittarius Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति (गुरु) हैं। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा और विस्तार के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति के संकेत लेकर आया है। आज आपके प्रयासों को भाग्य का पूरा सहयोग मिल सकता है।



आज का ग्रह प्रभाव

आज गुरु का प्रभाव आपके निर्णयों को परिपक्व बनाएगा। चंद्रमा की स्थिति मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक सोच को मजबूत करेगी। आप आज बड़े निर्णय लेने की स्थिति में हो सकते हैं। यदि लंबे समय से कोई योजना अटकी हुई थी, तो आज उसमें गति आ सकती है।



करियर राशिफल (Career Horoscope Today)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उन्नति का संकेत दे रहा है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा संभव है। यदि आप शिक्षा, बैंकिंग, कानून, धर्म, कंसल्टेंसी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नए अनुबंध और विस्तार के योग हैं। विदेशी व्यापार में लाभ मिल सकता है।



करियर टिप: आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा।



आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में सोच-समझकर निवेश करें। आज उधार देने से बचें।



धन उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जप करें।



प्रेम राशिफल (Love Horoscope)

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। सिंगल जातकों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं। विवाहित लोगों के लिए दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।



लव टिप: रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखें।



वैवाहिक जीवन

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है।



स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पेट और लीवर से जुड़ी समस्या से सावधान रहें। योग और प्राणायाम से लाभ मिलेगा।



छात्र और युवा वर्ग

छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत हैं। युवा वर्ग को करियर में नया अवसर मिल सकता है।



पारिवारिक जीवन

घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।



आज का शुभ समय और संकेत

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

शुभ समय: सुबह 9:00 से 11:00 बजे तक



आज का विशेष उपाय

आज केले के पेड़ में जल अर्पित करें और गुरु के मंत्र का जप करें। इससे भाग्य मजबूत होगा और बाधाएं दूर होंगी। 20 फरवरी 2026 का दिन धनु राशि के लिए भाग्य और परिश्रम का सुंदर मेल लेकर आया है। यदि आप सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखेंगे, तो करियर, धन और संबंधों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।