Chanakya Niti : चाणक्य नीति के अनुसार, इन 4 चीजों के बिना अधूरा रह जाता है जीवन

Chanakya Niti : आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, एक महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और मार्गदर्शक थे। उनकी 'चाणक्य नीति' आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वह मौर्य काल में थी। चाणक्य ने मानव जीवन के हर पहलू चाहे वह राजनीति हो, समाज हो या व्यक्तिगत चरित्र पर गहराई से प्रकाश डाला है। चाणक्य नीति के एक प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार, मनुष्य का जीवन तब तक सार्थक नहीं माना जाता जब तक वह जीवन के चार प्रमुख पुरुषार्थों या लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेता। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ये चार चीजें नहीं हैं, तो चाणक्य के अनुसार उसका जीवन अधूरा है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार वे 4 चीजें कौन सी हैं जिनके बिना जीवन व्यर्थ माना जाता है:

धर्म

चाणक्य के अनुसार, जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण आधार धर्म है। यहां धर्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड नहीं है बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और नैतिकता के मार्ग पर चलना है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और नैतिकता नहीं होती, वह समाज के लिए बोझ बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य परोपकार नहीं करता, धर्म की रक्षा नहीं करता और सदाचार का पालन नहीं करता, उसका जन्म लेना केवल पशु के समान है। धर्म व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है और समाज में सम्मान दिलाता है।

अर्थ

आचार्य चाणक्य एक यथार्थवादी थे। उन्होंने कभी भी गरीबी को महिमामंडित नहीं किया। उनका मानना था कि जीवन को गरिमा के साथ जीने के लिए अर्थ यानी धन का होना अत्यंत आवश्यक है। धन के बिना न तो व्यक्ति अपना पेट भर सकता है और न ही दूसरों की सहायता कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, "निर्धन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता और न ही समाज में उसका प्रभाव होता है।

चाणक्य का दृष्टिकोण: धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति के पास उचित संसाधन नहीं हैं, तो वह अपने परिवार की रक्षा और पालन-पोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए, धर्म के साथ-साथ ईमानदारी से धन कमाना जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है।

काम

तीसरा मुख्य तत्व है काम। यहां काम का अर्थ केवल शारीरिक इच्छाओं से नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति उत्साह, प्रेम और सुख-सुविधाओं के भोग से है। मनुष्य की इच्छाएं ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि जीवन में कोई लक्ष्य, कोई चाहत या सुख की लालसा नहीं होगी, तो जीवन नीरस और जड़ हो जाएगा।

चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति को अपने जीवन में परिवार का सुख, प्रेम और मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि, वे यह भी चेतावनी देते हैं कि 'काम' हमेशा 'धर्म' के अधीन होना चाहिए, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति कभी भी गलत रास्ते पर चलकर नहीं करनी चाहिए।

