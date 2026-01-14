Main Menu

Chaturgrahi Yog 2026 : 17 जनवरी को बन रहा चतुर्ग्रही योग, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Edited By Updated: 14 Jan, 2026 01:37 PM

chaturgrahi yog 2026

Chaturgrahi Yog 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन और युति अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब एक ही राशि में चार ग्रहों का मिलन होता है, तो उसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। 17 जनवरी को ब्रह्मांड में एक ऐसी ही दुर्लभ स्थिति बन रही है,...

Chaturgrahi Yog 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन और युति अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब एक ही राशि में चार ग्रहों का मिलन होता है, तो उसे चतुर्ग्रही योग कहा जाता है। 17 जनवरी को ब्रह्मांड में एक ऐसी ही दुर्लभ स्थिति बन रही है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद प्रभावशाली है। यह योग न केवल व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि देश-दुनिया और करियर की दिशा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह चतुर्ग्रही योग क्या है और किन 3 भाग्यशाली राशियों के लिए सफलता और मान-सम्मान के द्वार खोलने वाला है।

Chaturgrahi Yog 2026

चतुर्ग्रही योग: 
जब सूर्य, बुध, शुक्र, शनि या अन्य कोई भी चार प्रमुख ग्रह एक ही भाव या राशि में गोचर करते हैं, तो उनकी संयुक्त ऊर्जा से चतुर्ग्रही योग का निर्माण होता है। 17 जनवरी को होने वाला यह योग विशेष है क्योंकि इसमें ग्रहों का ऐसा मेल हो रहा है जो बुद्धि, सुख, शक्ति और कर्म को एक साथ प्रभावित करेगा।

इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी के बाद का समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। चतुर्ग्रही योग आपके दशम भाव  या एकादश भाव को सक्रिय करेगा। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में निवेश के लिए यह समय बहुत उत्तम है। नए व्यापारिक सौदे भविष्य में बड़ा मुनाफा देंगे। समाज में आपकी एक नई पहचान बनेगी। आपके सुझावों को कार्यस्थल पर प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

सिंह राशि
सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और चतुर्ग्रही योग में सूर्य की भूमिका महत्वपूर्ण होने से इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो यह योग आपकी सफलता की संभावनाओं को प्रबल कर देगा। कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है।  मान-सम्मान केवल बाहर ही नहीं, बल्कि परिवार के भीतर भी बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं।

Chaturgrahi Yog 2026

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए यह योग भाग्य भाव या केंद्र में बनने से जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता लाएगा। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुलेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी। शेयर बाजार या लॉटरी जैसे निवेशों से अप्रत्याशित लाभ होने के योग हैं। पिछले काफी समय से चल रहा मानसिक तनाव कम होगा। आप आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे, जिससे समाज में आपकी छवि एक सुलझे हुए व्यक्ति की बनेगी।

करियर और मान-सम्मान पर प्रभाव
इस चतुर्ग्रही योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कर्म और फल के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। इस समय जातकों के कौशल में निखार आएगा। आप जो भी नया सीखेंगे, वह आपके भविष्य के लिए स्थायी संपत्ति बन जाएगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। यह संपर्क आपके करियर की गाड़ी को रफ्तार देने में मदद करेंगे। आपके द्वारा पूर्व में किए गए कठिन परिश्रम का फल अब सम्मान के रूप में प्राप्त होगा। आपको किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जा सकता है।
Chaturgrahi Yog 2026

