    Christmas Tree Vastu Tips: क्रिसमस ट्री सजाते समय इन वास्तु नियमों का जरूर रखें ध्यान, घर में होगा खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास

Christmas Tree Vastu Tips: क्रिसमस ट्री सजाते समय इन वास्तु नियमों का जरूर रखें ध्यान, घर में होगा खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास

23 Dec, 2025

christmas tree vastu tips

​​​​​​​Christmas Tree Vastu Tips: क्रिसमस केवल उत्सव और खुशियों का पर्व ही नहीं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि लाने का भी विशेष अवसर होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि क्रिसमस ट्री (Christmas Tree) को सही दिशा और विधि से सजाया...

Christmas Tree Vastu Tips: क्रिसमस केवल उत्सव और खुशियों का पर्व ही नहीं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि लाने का भी विशेष अवसर होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि क्रिसमस ट्री (Christmas Tree) को सही दिशा और विधि से सजाया जाए, तो यह घर में सुख-शांति, धन लाभ और पारिवारिक सौहार्द बढ़ाता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार क्रिसमस ट्री सजाने के महत्वपूर्ण नियम, जिन्हें अपनाकर आप इस पर्व को और भी शुभ बना सकते हैं।

PunjabKesari Christmas Tree Vastu Tips

क्रिसमस ट्री रखने की सही दिशा (Vastu Direction for Christmas Tree)
वास्तु शास्त्र के अनुसार क्रिसमस ट्री रखने के लिए उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी होती है। उत्तर दिशा में ट्री रखने से धन और करियर में वृद्धि होती है।
दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में क्रिसमस ट्री रखने से बचें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

सजावट में किन रंगों का करें उपयोग
वास्तु के अनुसार रंगों का विशेष महत्व होता है।
लाल, हरा, सुनहरा और सफेद रंग अत्यंत शुभ माने जाते हैं।
गोल्डन और सिल्वर डेकोरेशन समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है।
बहुत अधिक काले या गहरे नीले रंग के प्रयोग से बचें।

PunjabKesari Christmas Tree Vastu Tips

लाइट्स और डेकोरेशन से जुड़े वास्तु नियम
क्रिसमस ट्री पर सॉफ्ट और चमकदार लाइट्स लगाएं।
खराब या बुझी हुई लाइट्स न लगाएं, इससे ऊर्जा बाधित होती है।
टिमटिमाती LED लाइट्स सकारात्मक वातावरण बनाती हैं।

स्टार और एंजेल सजावट का महत्व
क्रिसमस ट्री के ऊपर लगाया जाने वाला स्टार (तारा) आशा और दिव्य कृपा का प्रतीक है।
हमेशा पांच कोनों वाला तारा लगाएं।
एंजेल या घंटी (Bell) की सजावट शुभ समाचार और शांति का संकेत देती है।

PunjabKesari Christmas Tree Vastu Tips

इन बातों का रखें विशेष ध्यान
कृत्रिम या टूटे-फूटे ट्री का उपयोग न करें।
सूखे या गिरे हुए सजावटी सामान को तुरंत हटा दें।
क्रिसमस के बाद ट्री को लंबे समय तक घर में न रखें।

उपहार और सजावट का संतुलन
वास्तु के अनुसार क्रिसमस ट्री के नीचे उपहारों को व्यवस्थित रखें। अव्यवस्था नकारात्मकता को बढ़ाती है। साफ-सुथरा और संतुलित सजावटी स्थान शुभ फल देता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार सजाया गया क्रिसमस ट्री घर में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और सौभाग्य लाता है। सही दिशा, रंग और सजावट से क्रिसमस का आनंद कई गुना बढ़ जाता है।

PunjabKesari Christmas Tree Vastu Tips

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

