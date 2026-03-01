Main Menu

Dhanu Rashifal 2 March :  धनु राशिफल, ग्रहों की चाल से मिलेगा लाभ या बढ़ेगा बजट का बोझ ?

Edited By Updated: 02 Mar, 2026 03:10 AM

dhanu rashifal 2 march

Dhanu Rashifal 2 March :  धनु राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन क्षितिज पर नई उम्मीदें और कुछ व्यावहारिक चुनौतियां लेकर आ रहा है। धनु राशि का स्वामी गुरु है, जो विस्तार, ज्ञान और भाग्य का कारक है। आज ग्रहों की चाल आपके चतुर्थ (सुख) और नवम...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Dhanu Rashifal 2 March :  धनु राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन क्षितिज पर नई उम्मीदें और कुछ व्यावहारिक चुनौतियां लेकर आ रहा है। धनु राशि का स्वामी गुरु है, जो विस्तार, ज्ञान और भाग्य का कारक है। आज ग्रहों की चाल आपके चतुर्थ (सुख) और नवम (भाग्य) भाव को विशेष रूप से प्रभावित कर रही है, जिससे यह दिन आध्यात्मिक शांति और भौतिक भागदौड़ का एक अनूठा मिश्रण बन गया है।

आर्थिक पक्ष
आज आपके भाग्य स्थान का स्वामी अनुकूल स्थिति में है, जिससे पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ होने के प्रबल संकेत हैं। यदि आपने शेयर बाजार या रियल एस्टेट में लंबे समय के लिए पैसा लगाया था, तो आज आपको पोर्टफोलियो में हरियाली देखने को मिल सकती है। विदेश से जुड़े व्यापार या ई-कॉमर्स के काम में लगे जातकों को विदेशी मुद्रा या बड़े ऑर्डर के रूप में लाभ मिल सकता है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आज राहु की दृष्टि आपके व्यय भाव पर होने के कारण सुख-सुविधाओं और दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है। आप घर की साज-सज्जा या किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनाने में बड़ा बजट आवंटित कर सकते हैं।

 करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आज धनु राशि वाले अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहेंगे। आपकी आशावादी सोच कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को भी आसान बना देगी। ऑफिस में आज आपको अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव का परिचय देने का मौका मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। यदि आप शिक्षा, परामर्श या कानून के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन आपके लिए गोल्डन साबित हो सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार की योजनाओं पर काम करने का है। यदि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं या नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो आज की गई प्लानिंग भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। हालांकि, उधारी के लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है।

पारिवारिक जीवन
धनु राशि के लोग स्वभाव से स्वतंत्र और ज्ञानप्रिय होते हैं। आज आपका झुकाव परिवार के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं की ओर अधिक रहेगा। घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और वे आपके करियर में सहायक सिद्ध होंगे। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आज आप किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर देगी।

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक थकान को नजरअंदाज न करें। आज आपको लीवर या पेट से संबंधित छोटी समस्याएं हो सकती हैं। अधिक तैलीय और बाहर के भोजन से बचें। हल्दी वाला दूध या सात्विक आहार आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। काम की अधिकता के कारण शाम तक सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। प्रकृति के करीब समय बिताना या थोड़ी देर ध्यान करना आपको फिर से तरोताजा कर देगा। जोड़ों के दर्द से परेशान जातकों को आज थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय मार्गदर्शन

शुभ रंग: पीला (Yellow) और केसरिया। ये रंग आपके आत्मविश्वास और गुरु ग्रह की शक्ति को बढ़ाएंगे।
शुभ अंक: 3 और 9।
 

