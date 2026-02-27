Dhanu Rashifal 28 February : धनु राशि सावधान ! ग्रहों की हलचल दे रही है खास संकेत

Dhanu Rashifal 28 February : गुरु के स्वामित्व वाली धनु राशि के जातकों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन एक बड़े आत्म-मंथन और सावधानी का दिन है। आकाशमंडल में ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों की हलचल आपकी राशि के लिए कुछ ऐसे रेड फ्लैग दिखा रही है, जिन्हें...

Dhanu Rashifal 28 February : गुरु के स्वामित्व वाली धनु राशि के जातकों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन एक बड़े आत्म-मंथन और सावधानी का दिन है। आकाशमंडल में ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों की हलचल आपकी राशि के लिए कुछ ऐसे रेड फ्लैग दिखा रही है, जिन्हें नजरअंदाज करना भविष्य में भारी पड़ सकता है। धनु राशि के लोग स्वभाव से आशावादी और साहसी होते हैं, लेकिन आज का दिन आपसे अंधाधुंध साहस नहीं, बल्कि रणनीतिक सावधानी की मांग कर रहा है।

ग्रहों की विशेष हलचल और धनु राशि पर प्रभाव

आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम भाव के संधि काल में गोचर कर रहे हैं। आपके राशि स्वामी बृहस्पति आज कुछ वक्री ग्रहों के प्रभाव में हैं, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता धुंधली पड़ सकती है। ग्रहों की स्थिति आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी या अज्ञात भय पैदा कर सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके साहस भाव पर होने के कारण, आज आप जो भी कदम उठाएंगे, उसका परिणाम बहुत धीमी गति से मिलेगा, जो आपको चिड़चिड़ा बना सकता है।

करियर

नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आज आपको बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखने होंगे। आज आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना है। आपकी स्पष्टवादिता, जो आमतौर पर आपकी ताकत होती है, आज आपकी कमजोरी बन सकती है। कड़वा सच बोलने से बचें, अन्यथा आपकी छवि विद्रोही की बन सकती है। यदि आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं या किसी बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, तो सावधान! आज ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छिपा रहा है। दस्तावेजों को कम से कम तीन बार पढ़ें। आपके पीठ पीछे कुछ सहकर्मी आपकी योजनाएं चुराने या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी आगामी योजनाओं को आज टॉप सीक्रेट रखें।

आर्थिक स्थिति

28 फरवरी का दिन आपकी जेब के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शेयर बाजार, सट्टेबाजी या जोखिम भरे म्यूचुअल फंड में आज पैसा लगाने से बचें। आज मुनाफे का लालच आपको बड़े घाटे की ओर धकेल सकता है। आज किसी भी मित्र या रिश्तेदार को बड़ा कर्ज न दें। ग्रहों की चाल बताती है कि आज दिया गया धन वापस आने की संभावना न के बराबर है। घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वाहन की मरम्मत पर अचानक मोटा खर्च आ सकता है, जिससे आपका बजट प्रभावित होगा।

पारिवारिक जीवन

धनु राशि वालों के लिए आज पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस हो सकती है। आपकी राशि का स्वामी गुरु है, जो ज्ञान देता है, लेकिन आज ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के कारण आप दूसरों को "उपदेश" देने की कोशिश करेंगे, जो आपके परिवार के सदस्यों को पसंद नहीं आएगा। विशेषकर जीवनसाथी के साथ बहस करने से बचें। आज आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। उन्हें पुरानी बीमारी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उन्हें समय दें। बच्चों की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर आज घर में तनाव का माहौल रह सकता है। गुस्से के बजाय धैर्य से काम लें।

स्वास्थ्य:

धनु राशि के जातकों को आज लीवर या पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है। बाहर का तीखा और तैलीय भोजन आपके लिए जहर के समान होगा।भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता करने से आज आपको अनिद्रा और बेचैनी हो सकती है। आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। लाल बत्ती पार करना या जल्दबाजी में ओवरटेक करना भारी पड़ सकता है।

संकट से बचने के अचूक उपाय

पीली वस्तुओं का दान: आज किसी मंदिर में चने की दाल, केसर या पीले फलों का दान करें। यह आपके राशि स्वामी गुरु को बल देगा।

विष्णु सहस्रनाम का पाठ: यदि संभव हो, तो आज भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें। यह मानसिक शांति और सुरक्षा कवच का काम करेगा।

केले के वृक्ष की पूजा: आज केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं।

बड़ों का सम्मान: आज किसी भी ब्राह्मण, गुरु या घर के बुजुर्ग का अपमान न करें। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना आज आपके आधे संकट टाल देगा।

आज का शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: केसरिया और गहरा पीला

शुभ अंक: 3, 12 और 21