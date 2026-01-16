Feng Shui Tips : घर की दरिद्रता होगी दूर ! फेंगशुई की इन पावरफुल तस्वीरों से घर में लाएं पॉजिटिव वाइब्स

घर की दीवारें केवल छत को सहारा देने के लिए नहीं होतीं, बल्कि वे आपके भविष्य और भाग्य का दर्पण भी हो सकती हैं। फेंगशुई के प्राचीन ज्ञान के अनुसार, हमारे आस-पास मौजूद हर वस्तु और तस्वीर एक विशिष्ट ऊर्जा या ची पैदा करती है।

Feng Shui Tips : घर की दीवारें केवल छत को सहारा देने के लिए नहीं होतीं, बल्कि वे आपके भविष्य और भाग्य का दर्पण भी हो सकती हैं। फेंगशुई के प्राचीन ज्ञान के अनुसार, हमारे आस-पास मौजूद हर वस्तु और तस्वीर एक विशिष्ट ऊर्जा या ची पैदा करती है। अक्सर हम घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कोई भी पेंटिंग लगा देते हैं, लेकिन अनजाने में वही तस्वीरें हमारे जीवन में सकारात्मकता को रोक सकती हैं या समृद्धि के मार्ग में बाधा बन सकती हैं। फेंगशुई शास्त्र यह मानता है कि सही तस्वीर को सही दिशा में लगाने से न केवल घर का वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि यह धन, उत्तम स्वास्थ्य और आपसी प्रेम को चुंबकीय रूप से आकर्षित करने का काम करता है। चाहे वह सफलता की उड़ान भरते घोड़े हों या शांति का प्रतीक बहता झरना, हर चित्र का अपना एक गहरा मनोविज्ञान और आध्यात्मिक प्रभाव होता है।

सात दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर

यह तस्वीर फेंगशुई और वास्तु दोनों में बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। यह गति, साहस और सफलता का प्रतीक है। इसे घर या ऑफिस की दक्षिण दीवार पर लगाएं। यह दिशा प्रसिद्धि और सफलता से जुड़ी है। यदि दक्षिण में जगह न हो, तो इसे उत्तर या पूर्व में भी लगाया जा सकता है। इससे करियर में तरक्की मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। घोड़ों का मुंह घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इसे कभी भी बेडरूम में न लगाएं।

फीनिक्स पक्षी

पौराणिक कथाओं के अनुसार, फीनिक्स वह पक्षी है जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। यह संघर्षों पर जीत और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसे घर की दक्षिण दिशा में लगाना सबसे उत्तम होता है। यह जीवन में मान-सम्मान और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। यदि आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो यह तस्वीर आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है।

बहते हुए झरने या पानी की तस्वीर

फेंगशुई में बहते पानी को धन के प्रवाह से जोड़ा जाता है। इसे घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है और घर में पैसे की बरकत लाती है। सुनिश्चित करें कि चित्र में पानी का बहाव घर के अंदर की तरफ हो, बाहर की ओर नहीं।

ऊंचे पहाड़ों की तस्वीर

पहाड़ स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक हैं। इसे अपने बैठने की जगह या ऑफिस की कुर्सी के ठीक पीछे वाली दीवार पर लगाना चाहिए। यह आपको 'बैक सपोर्ट' देता है, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों और परिवार का सहयोग मिलता है। यह आपके जीवन में स्थिरता लाता है।

फैमिली फोटो

परिवार के सदस्यों की हंसती हुई तस्वीरें घर में प्रेम बढ़ाती हैं। इन्हें घर की दक्षिण-पश्चिम दीवार पर लगाना चाहिए। यह रिश्तों में मजबूती लाता है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह को खत्म कर आपसी तालमेल बढ़ाता है।

इन तस्वीरों को लगाने से बचें

डूबते हुए सूरज या जहाज की तस्वीर: यह निराशा और पतन का प्रतीक मानी जाती है।

हिंसक जानवरों या युद्ध के दृश्य: ऐसी तस्वीरें घर में तनाव और झगड़े बढ़ाती हैं।

सूखे हुए पेड़ या कांटों वाले पौधे: ये नकारात्मकता और विकास में रुकावट पैदा करते हैं।

