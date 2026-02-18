हुमायूं को मस्जिद निर्माण के लिए आधी रकम बंगलादेश से मिली : शुभेंदु

कोलकाता (प.स.): भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि जनता उन्नयन पार्टी (जे.यू.पी.) के संस्थापक हुमायूं कबीर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर यहां मस्जिद बनाने के लिए आधी धनराशि बंगलादेश से मिली है।

शुभेंदु ने दावा किया, ‘कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद के लिए 50 प्रतिशत धनराशि बंगलादेशी दानदाताओं से जुटाई है, जो जमात जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं। वह (कबीर) अल्पसंख्यकों के बीच बन रहे ममता बनर्जी विरोधी माहौल को रोकने के लिए टी.एम.सी. (तृणमूल कांग्रेस) की गुपचुप तरीके से मदद कर रहे हैं।’

कबीर को ‘जमात और टी.एम.सी. के बीच की कड़ी’ बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया, ‘इस्लामी कट्टरपंथी भारत और बंगलादेश की सीमा के दोनों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।”

