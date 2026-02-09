Vaishno Devi Yatra Mega Plan : वैष्णो देवी यात्रा में आएगा बड़ा बदलाव, मास्टर प्लान से भक्तों को मिलेगी स्वर्ग जैसी सुविधा

Edited By Sarita Thapa, Updated: 09 Feb, 2026 12:29 PM

Vaishno Devi Yatra Mega Plan : वैष्णो देवी की यात्रा को अब और भी आधुनिक, सुरक्षित और आध्यात्मिक बनाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक मेगा मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। फरवरी 2026 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो भक्तों के अनुभव को पूरी तरह बदल देंगे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर का 'शक्ति म्यूजियम'

भक्तों को माता की महिमा और इतिहास से रूबरू कराने के लिए कटड़ा के पास 'शक्ति संग्रहालय' का निर्माण किया जाएगा। यह एशिया हेरिटेज फाउंडेशन के सहयोग से बनेगा। यहां अत्याधुनिक 'लाइट एंड साउंड शो' होगा, जो दुनिया के बड़े धार्मिक स्थलों की तर्ज पर पौराणिक कथाओं को जीवंत करेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव

यात्रा मार्ग को और अधिक सुगम बनाने के लिए कई निर्माण कार्यों को हरी झंडी दी गई है।

ट्रैक का चौड़ीकरण: सांझीछत से भवन तक के रास्ते को चौड़ा किया जाएगा ताकि भीड़ के समय भक्तों को चलने में आसानी हो।

नया वैष्णवी भवन और एग्जिट ट्रैक: भवन क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन के लिए एक नया एग्जिट ट्रैक बनाया जा रहा है, जिससे आने और जाने वाले भक्तों का रास्ता अलग हो सके।

आधुनिक कॉटेज: कटड़ा में भक्तों के ठहरने के लिए नए और सुविधाजनक कॉटेज का उद्घाटन किया गया है।

सुरक्षा और डिजिटल सुविधाएं

10 लाख का बीमा: सुरक्षा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। यह हर श्रद्धालु के लिए मुफ्त है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी यात्रा अब सख्त RFID ट्रैकिंग और टाइम स्लॉट सिस्टम के तहत होगी। भक्तों को दर्शन के बाद 24 घंटे के भीतर कटड़ा वापस लौटना होगा ताकि ऊपर भीड़ जमा न हो। लैंडस्लाइड या पत्थर गिरने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पहाड़ों पर विशेष सुरक्षा कवच लगाया जा रहा है।

अन्य विशेष सौगातें

हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी: अब वैष्णो देवी और शिवखोड़ी की हेलीकॉप्टर सेवा एक ही स्थान (हट्ट गांव) से संचालित होगी, जिससे समय बचेगा।

नया प्रसाद: भक्तों को अब 'बेहतर पाउच प्रसाद' मिलेगा, जिसमें सूखे मेवे के साथ माता के पिंडी रूप वाला सिक्का और पवित्र मौली (कलावा) भी शामिल होगा।

शिक्षा में योगदान: बोर्ड स्थानीय युवाओं के लिए मुफ्त NEET कोचिंग सेंटर भी शुरू करने जा रहा है।

मास्टर प्लान का लक्ष्य: इस योजना का उद्देश्य माता के दरबार को न केवल एक धार्मिक स्थल, बल्कि दुनिया का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक आध्यात्मिक केंद्र बनाना है।

