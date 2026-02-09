Main Menu

Vaishno Devi mandir news : वैष्णो देवी यात्रियों को बड़ी सौगात, अब श्रद्धालुओं को मिलेगा 10 लाख का सुरक्षा कवर और हेलिकॉप्टर यात्रा में राहत

Edited By Updated: 09 Feb, 2026 10:01 AM

vaishno devi mandir news

वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाल ही में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।

Vaishno Devi mandir news : वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाल ही में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 8 फरवरी 2026 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर नए प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। 

सुरक्षा कवच अब दोगुना: 10 लाख का बीमा
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि को दोगुना कर दिया है। अब प्रत्येक तीर्थयात्री को 10 लाख रुपये का मुफ्त सुरक्षा कवर मिलेगा। इससे पहले यह बीमा राशि 5 लाख रुपये थी। यह सुरक्षा चक्र यात्रा पर्ची कटवाते ही लागू हो जाता है और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पीड़ित परिवार को बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

हेलीकॉप्टर सेवा में नई सुविधाएं और राहत
हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले भक्तों के लिए भी बोर्ड ने परिचालन और कनेक्टिविटी को लेकर महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अब शिवखोड़ी और वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं एक ही स्थान से संचालित की जाएंगी। इससे यात्रियों को अलग-अलग जगहों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कटड़ा के हुट्ट गांव में नवनिर्मित हेलीपैड को मंजूरी दे दी गई है, जो शिवखोड़ी जाने वाले यात्रियों के लिए भी बेस का काम करेगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग में विशेष कोटा और प्राथमिकता की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें लंबी कतारों से राहत मिले।

अन्य प्रमुख घोषणाएं
बैठक में केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि कटड़ा के विकास और भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

शक्ति म्यूजियम: कटड़ा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का 'शक्ति संग्रहालय' और अत्याधुनिक 'लाइट एंड साउंड शो' बनाया जाएगा, जो भक्तों को पौराणिक कथाओं से रूबरू कराएगा।

ट्रैक का विस्तार: सांझीछत से भवन तक के रास्ते को चौड़ा करने और नए एग्जिट ट्रैक के निर्माण पर काम तेज किया जाएगा।

ग्रीन प्लान: पर्यावरण को बचाने के लिए साल 2026-27 के लिए 'एनुअल ग्रीन प्लान' को मंजूरी दी गई है, जिससे पूरे यात्रा क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त और हरा-भरा रखा जा सके।

