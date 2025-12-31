January 2026 Lucky Rashiya : जनवरी में बनेंगे 5 दुर्लभ राजयोग, इन 3 राशियों के खुलेंगे भाग्य द्वार !

January 2026 Lucky Rashiya : नए साल 2026 का आगाज ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ और चमत्कारी होने जा रहा है। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि जनवरी 2026 में अंतरिक्ष में एक साथ 5 दुर्लभ राजयोगों का निर्माण होने जा रहा...

January 2026 Lucky Rashiya : नए साल 2026 का आगाज ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ और चमत्कारी होने जा रहा है। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि जनवरी 2026 में अंतरिक्ष में एक साथ 5 दुर्लभ राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में राजयोगों का बनना किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और अपार सफलता का द्वार खोलता है। जनवरी के इस महीने में गुरू, शुक्र, बुध और शनि जैसे ग्रहों के विशेष संयोग से इन राजयोगों का निर्माण हो रहा है। यद्यपि इन राजयोगों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। आइए जानते हैं इन 5 दुर्लभ राजयोगों और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से।

जनवरी 2026 में बनने वाले 5 दुर्लभ राजयोग

शश राजयोग: जब शनि अपनी स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र भाव में होते हैं, तब यह राजयोग बनता है। यह व्यक्ति को अनुशासन, सत्ता और अटूट संपत्ति प्रदान करता है।

मालव्य राजयोग: शुक्र की प्रबल स्थिति से बनने वाला यह योग ऐश्वर्य, विलासिता और कलात्मक सफलता का प्रतीक है।

गजकेसरी राजयोग: गुरु और चंद्रमा की युति से बनने वाला यह योग ज्ञान, धन और मान-सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि करता है।

बुधादित्य राजयोग: सूर्य और बुध की एक ही राशि में मौजूदगी से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है और उसे व्यापार व प्रशासन में बड़ी सफलता मिलती है।

लक्ष्मी नारायण योग: बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, जो जीवन में धन की कभी कमी नहीं होने देता।

इन 3 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपकी कुंडली के दसवें और ग्यारहवें भाव में ग्रहों का शुभ गोचर आपके करियर को एक नई दिशा देने वाला है। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने या प्रमोशन की तलाश में थे, तो इन राजयोगों के प्रभाव से आपकी इच्छा पूरी होगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी नारायण योग के कारण धन का आगमन तेज होगा। पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और आपको अपना हिस्सा मिलेगा।

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और जनवरी में बुधादित्य व गजकेसरी राजयोग का सीधा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा। आपके लिए यह समय 'विजय' का है। जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना टर्निंग पॉइंट साबित होगा। विदेशी संपर्कों से लाभ होगा और व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। प्रतिद्वंद्वी आपसे पीछे छूट जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय स्वर्णिम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे।

कुंभ राशि

कुंभ राशि में शनि देव विराजमान हैं, जिससे शश राजयोग का प्रभाव सबसे अधिक आप पर रहेगा। इसके साथ ही अन्य राजयोगों की युति आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगी। पिछले साल जो मानसिक तनाव या दुविधा थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और बड़े निर्णय लेने में सक्षम होंगे। गजकेसरी योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनेंगे। यदि आपने किसी को उधार दिया था, तो वह पैसा वापस मिल सकता है। सट्टा बाजार या शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सावधानी के साथ बड़ा लाभ मिल सकता है।