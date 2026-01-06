January Remedy 2026 : जनवरी 2026 में शुभ योगों की भरमार, इन दिनों पैसा लगाने से मिलेगा दोगुना लाभ

Main Menu

06 Jan, 2026

January Remedy 2026 : साल 2026 की शुरुआत धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ संकेतों के साथ हो रही है। यह वर्ष सूर्य ग्रह से प्रभावित माना जा रहा है, जिन्हें ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा गया है। जनवरी का महीना खासतौर पर धन संबंधी मामलों—जैसे...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

January Remedy 2026 : साल 2026 की शुरुआत धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ संकेतों के साथ हो रही है। यह वर्ष सूर्य ग्रह से प्रभावित माना जा रहा है, जिन्हें ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा गया है। जनवरी का महीना खासतौर पर धन संबंधी मामलों—जैसे निवेश, व्यापारिक समझौते और पैसों के लेन-देन के लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो गुरु और शुक्र की अनुकूल चाल इस महीने कई सकारात्मक योग बना रही है, जो आर्थिक मजबूती का संकेत देती है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब धन से जुड़े फैसले शुभ मुहूर्त और विशेष योगों में लिए जाते हैं, तो उस धन के बढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और नुकसान का जोखिम कम हो जाता है। चाहे आप बैंक में पैसा जमा करना चाहते हों, कोई पुराना कर्ज चुकाना हो या फिर नई जगह निवेश करने की योजना हो जनवरी की कुछ खास तिथियां आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकती हैं।

सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का शुभ प्रभाव
जनवरी 2026 में कई अवसर ऐसे बन रहे हैं जब सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग रहेगा। ज्योतिष में इन योगों को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि इनमें शुरू किया गया कार्य सफल होने की अधिक संभावना रखता है। यदि आप किसी बड़े निवेश या व्यापारिक लेन-देन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन योगों में लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है। इन विशेष तिथियों पर किया गया धन का लेन-देन आमतौर पर अटकता नहीं है और व्यापार में लाभ के योग मजबूत होते हैं। खासकर जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल माना गया है।

मकर संक्रांति और उत्तरायण का महत्व
14 जनवरी 2026 को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण काल की शुरुआत होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है और इस अवधि में किए गए शुभ कार्यों का फल लंबे समय तक बना रहता है। इस समय के आसपास संपत्ति खरीदना, सोना-चांदी लेना या शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुभ माना जाता है। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को सही आर्थिक निर्णय लेने की प्रेरणा देती है, जिससे दीर्घकालीन लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

पुष्य नक्षत्र: धन वृद्धि का श्रेष्ठ समय
जनवरी महीने में पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र धन से जुड़े कार्यों के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इसे नक्षत्रों में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन या किया गया निवेश आगे चलकर अच्छा परिणाम देता है। ज्योतिषीय दृष्टि से, पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी या आर्थिक लेन-देन से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप किसी प्रकार के कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में किया गया भुगतान भविष्य में आर्थिक राहत दिला सकता है।

सही तिथि का चयन और जरूरी सावधानियां
धन के लेन-देन के लिए शुक्ल पक्ष की तिथियां सबसे शुभ मानी जाती हैं। खासतौर पर गुरुवार और शुक्रवार को आने वाले शुभ दिन लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुकूल होते हैं। हालांकि, ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल के समय बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि जनवरी 2026 में आप अपनी राशि के अनुसार शुभ मुहूर्त और चौघड़िया देखकर निवेश या लेन-देन करते हैं, तो पूरे साल आर्थिक परेशानियों से दूर रहने की संभावना बनी रहती है।

