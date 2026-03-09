Kark Rashifal 10 March : पैसा, प्यार या परिवार ? जानें 10 मार्च को कर्क राशि पर किसकी होगी मेहरबानी

Kark Rashifal 10 March : कर्क राशि वालों भावनाओं के सागर और चंद्रमा के लाडले जातकों, 10 मार्च 2026 का दिन आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन और ममता का कारक है। आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके मन में एक...

Kark Rashifal 10 March : कर्क राशि वालों भावनाओं के सागर और चंद्रमा के लाडले जातकों, 10 मार्च 2026 का दिन आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन और ममता का कारक है। आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके मन में एक ही सवाल कौंधेगा आज का दिन मेरे लिए क्या खास लाया है ? क्या आज पैसों की बरसात होगी, प्यार का फूल खिलेगा या परिवार का साथ मिलेगा? ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज आपके लिए संतुलन का दिन है लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां भाग्य की विशेष मेहरबानी रहने वाली है। आइए गहराई से समझते हैं कि आपकी राशि के सितारों की चाल आज क्या कह रही है।

पैसा

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए 'सोच-समझकर चलने' वाला है। कर्क राशि वाले स्वभाव से थोड़े भावुक होते हैं और कभी-कभी भावनाओं में बहकर खर्च कर देते हैं। यदि आपने अतीत में कहीं निवेश किया था, तो आज वहां से शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि, आज नया और बड़ा निवेश करने से बचें। यदि कार्यस्थल पर आपके किसी प्रोजेक्ट का पैसा अटका हुआ था, तो आज उसके मिलने के योग बन रहे हैं। आज किसी को उधार देने से बचें। चंद्रमा की स्थिति संकेत दे रही है कि आज दिया गया उधार वापस आने में लंबा समय लग सकता है।

प्यार

अगर आप पूछें कि आज सबसे ज्यादा मेहरबानी किस पर होगी, तो जवाब है आपका प्रेम जीवन आज शुक्र और चंद्रमा की युति आपके भीतर के रोमांटिक इंसान को जगा देगी। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन आपके पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है। आपकी बातों में आज एक जादू होगा जो सामने वाले का दिल जीत लेगा। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में आज किसी पुराने मित्र की वापसी हो सकती है या किसी सामाजिक समारोह में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। दूर रहने वाले प्रेमियों के लिए आज का दिन वीडियो कॉल और लंबी बातों के जरिए दूरियां कम करने वाला साबित होगा।

परिवार

कर्क राशि वालों के लिए उनका परिवार ही उनका संसार होता है। आज परिवार का मोर्चा आपके लिए सुकून भरा रहेगा। आज आपको अपनी माता या घर की किसी बुजुर्ग महिला से विशेष लाभ या आशीर्वाद मिल सकता है। उनकी सलाह आज आपके करियर की किसी बड़ी गुत्थी को सुलझा सकती है। शाम को घर में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा। बच्चों की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न होगा। आज परिवार के साथ किसी मंदिर जाने या घर पर ही छोटी सी पूजा का आयोजन करने का योग बन रहा है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

करियर और वर्कप्लेस:

जहां प्यार और परिवार में खुशियां हैं, वहीं कार्यस्थल पर आपको थोड़ा 'प्रोफेशनल' होने की जरूरत है। आज अपने काम से काम रखें। दूसरों की गॉसिप का हिस्सा न बनें, वरना बात आप पर आ सकती है। यदि आप कला, संगीत या लेखन से जुड़े हैं, तो आज आपकी कल्पना शक्ति शानदार रहेगी। आप कुछ ऐसा रच सकते हैं जो भविष्य में आपको प्रसिद्धि दिलाए।

स्वास्थ्य:

आज आपका स्वास्थ्य शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्तर पर प्रभावित हो सकता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज आप थोड़े मूड स्विंग्स का अनुभव कर सकते हैं। छोटी बात पर बुरा लग सकता है। तनाव से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें क्योंकि आपको सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।

कर्क राशि का आज का लकी चार्ट

भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद और चांदी जैसा चमकीला।

भाग्यशाली अंक: 2, 7 और 9।

सावधानी: आज बहस करने से बचें, खासकर शाम के समय।

कर्क राशि के लिए आज के विशेष उपाय

शिव उपासना: भगवान शिव का जलाभिषेक करें। चूंकि शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है, उनकी पूजा से कर्क राशि वालों का मन शांत रहता है।

चंद्र मंत्र: "ॐ सों सोमाय नमः" का शाम के समय 21 बार जाप करें।

सफेद वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करना आज आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा।