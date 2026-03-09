Dhanu Rashifal 10 March : धनु राशि 10 मार्च, वर्षों पुराना अधूरा सपना आज होगा पूरा, मन होगा गदगद

Dhanu Rashifal 10 March : धनु राशि वालों! आशावादी, साहसी और ज्ञान के खोजी जातकों, 10 मार्च 2026 की सुबह आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा लेकर आई है जो सदियों में एक बार महसूस होती है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो विस्तार, भाग्य और प्रचुरता का कारक है।...

करियर और व्यापार

करियर के मोर्चे पर आज आपकी स्थिति एक 'विजेता' जैसी रहेगी। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके भाग्य को चार चांद लगा रहा है। यदि आप लंबे समय से एक ही पद पर टिके थे, तो आज मैनेजमेंट की नजर आप पर पड़ेगी। आपकी मेहनत को न केवल पहचाना जाएगा, बल्कि उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी बड़े निवेश या नई शाखा खोलने के लिए उत्तम है। पुराने क्लाइंट्स आज आपको कोई बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं जिससे मन गदगद हो जाएगा। जो विद्यार्थी किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा या शोध में लगे थे, उनके लिए आज का दिन 'ब्रेकथ्रू' साबित होगा।

आर्थिक पक्ष

जब भाग्य साथ देता है, तो धन के द्वार खुद-ब-खुद खुल जाते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति में एक सकारात्मक उछाल देखने को मिलेगा। किसी पुरानी बीमा पॉलिसी, शेयर या पैतृक संपत्ति से आज आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। यदि आप पर कोई पुराना कर्ज बोझ बना हुआ था, तो आज उसे चुकाने की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे आप मानसिक रूप से बहुत हल्का महसूस करेंगे। हालांकि पैसा आएगा, लेकिन धनु राशि के लोग कभी-कभी बहुत उदार हो जाते हैं। आज अपनी उदारता पर थोड़ा नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए निवेश करें।

प्रेम और पारिवारिक जीवन

आज का दिन परिवार के साथ जश्न मनाने का है। जब आपका सपना पूरा होगा, तो उसकी सबसे ज्यादा खुशी आपके अपनों को होगी। घर में आज छोटी-मोटी पार्टी या धार्मिक अनुष्ठान का माहौल बन सकता है। सभी सदस्य आपकी उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। जीवनसाथी का सहयोग आज आपकी ताकत बनेगा। उनके साथ बिताया गया समय आपको भावनात्मक रूप से रिचार्ज कर देगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और वर्षों से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो आज का दिन 'हां' सुनने का है। आपकी स्पष्टवादिता और मुस्कान आज किसी का भी दिल जीत सकती है।

स्वास्थ्य और ऊर्जा

आज आपकी सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। जब मन प्रसन्न होता है, तो शरीर की आधी बीमारियां खुद ही दूर हो जाती हैं। आज आप खुद को बहुत सक्रिय और जीवंत महसूस करेंगे। खुशी के मारे अपनी डाइट को न भूलें। ज्यादा मीठा या बाहर का खाना आज आपके पाचन तंत्र को थोड़ा परेशान कर सकता है। सुबह की धूप में 15 मिनट बैठना आज आपके लिए किसी टॉनिक की तरह काम करेगा।

धनु राशि का आज का भाग्य अंक

शुभ रंग: पीला, सुनहरा और नारंगी।

शुभ अंक: 3, 7 और 12।

आज के दिन को और मंगलकारी बनाने के लिए

गुरु मंत्र का जाप: "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 108 बार जाप करें। यह आपके भाग्य को और अधिक बल देगा।

पीली वस्तु का दान: किसी मंदिर में चने की दाल या केसरिया चावल का दान करें।

केसर का तिलक: आज माथे पर केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें, यह आपके आकर्षण और कार्यों में सफलता की गारंटी देगा।