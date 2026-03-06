Kark Rashifal 7 March : सावधान कर्क राशि ! 7 मार्च को भावनाओं के भंवर में न फंसे, दिमाग से लिया फैसला कराएगा बड़ा लाभ

Edited By Sarita Thapa, Updated: 07 Mar, 2026 01:31 AM

7 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी और बड़े अवसर, दोनों लेकर आया है। चंद्रमा की स्थिति आज आपको सामान्य से अधिक संवेदनशील बना सकती है, लेकिन ग्रहों का संदेश स्पष्ट है।

Kark Rashifal 7 March : 7 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी और बड़े अवसर, दोनों लेकर आया है। चंद्रमा की स्थिति आज आपको सामान्य से अधिक संवेदनशील बना सकती है, लेकिन ग्रहों का संदेश स्पष्ट है। आज सफलता की कुंजी आपकी भावनाओं में नहीं, बल्कि आपके तर्कों में छिपी है।

भावनाओं का भंवर और मानसिक स्थिति

कर्क राशि के लोग स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं, लेकिन आज यही भावुकता आपके काम में बाधा बन सकती है। आज कोई करीबी व्यक्ति अपनी बातों से आपको इमोशनल कर सकता है, जिससे आप गलत निर्णय ले सकते हैं। आज दिल की जगह दिमाग की सुनें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले या कोई वादा करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें।

करियर और आर्थिक लाभ

व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन मास्टरस्ट्रोक खेलने का है। यदि आप आज भावनाओं को किनारे रखकर केवल तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर फैसले लेते हैं, तो आपको बड़ा आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग हैं। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बहस से बचें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, क्योंकि आपकी तरक्की से जलने वाले लोग आज सक्रिय रह सकते हैं।

लव लाइफ और रिश्ते

पार्टनर के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है। इसे दिल पर लेने के बजाय व्यावहारिक होकर सुलझाएं। यदि कोई पुराना विवाद फिर से उभरता है, तो उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना ही आज आपके हित में होगा। शाम तक स्थितियां स्वतः सामान्य हो जाएंगी।

स्वास्थ्य

भावनात्मक उतार-चढ़ाव का असर आपकी शारीरिक सेहत पर भी पड़ सकता है। मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। पर्याप्त पानी पिएं और गहरी सांस लेने वाले Deep Breathing करें। भारी भोजन से परहेज करें।

आज का टर्निंग पॉइंट

आज दोपहर के बाद आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दे। याद रखें, यदि आपने यहाँ भावनाओं में आकर फैसला लिया तो अवसर हाथ से निकल सकता है, लेकिन 'लॉजिक' का इस्तेमाल किया तो जीत आपकी होगी।

आज का विशेष उपाय

कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है।

आज के दिन को संतुलित और सफल बनाने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

"ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें।

लकी कलर: सफेद और चांदी जैसा चमकीला

लकी नंबर: 2 और 7

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ