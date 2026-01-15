Main Menu

    3. | खाटू नगरी का होगा कायाकल्प ! 10 करोड़ के इस मास्टर प्लान से भक्तों को मिलेगी गंदगी से मुक्ति

खाटू नगरी का होगा कायाकल्प ! 10 करोड़ के इस मास्टर प्लान से भक्तों को मिलेगी गंदगी से मुक्ति

khatu dham redevelopment plan

बाबा खाटूश्यामजी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले करोड़ों भक्तों के लिए एक बेहद सुकून भरी खबर है। मंदिर प्रशासन और स्थानीय नगर निकाय ने मिलकर खाटू नगरी की सूरत बदलने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है।

Khatu Dham Redevelopment Plan : बाबा खाटूश्यामजी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले करोड़ों भक्तों के लिए एक बेहद सुकून भरी खबर है। मंदिर प्रशासन और स्थानीय नगर निकाय ने मिलकर खाटू नगरी की सूरत बदलने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। करीब 10 करोड़ रुपये की लागत वाला यह विशेष प्लान न केवल मंदिर की स्वच्छता को नए स्तर पर ले जाएगा, बल्कि भक्तों के अनुभव को भी पूरी तरह बदल देगा।

50 क्विंटल कचरा गायब करने की तैयारी
खाटूश्यामजी में रोजाना हजारों और मेलों के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे भारी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। नए प्लान के तहत एक अत्याधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित की जा रही है। इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त होगी कि यह प्रतिदिन करीब 50 क्विंटल कचरे का निस्तारण कर उसे पूरी तरह से 'गायब' यानी प्रोसेस कर देगा। इससे मंदिर मार्ग और आसपास के इलाकों में अब गंदगी का नामोनिशान नहीं रहेगा।

प्लान की 3 बड़ी बातें जो आपको हैरान कर देंगी

जीरो वेस्ट टाउन
इस योजना का मुख्य लक्ष्य खाटूधाम को राजस्थान का पहला 'जीरो वेस्ट' धार्मिक स्थल बनाना है।

स्मार्ट सफाई व्यवस्था
अब मैन्युअल सफाई के बजाय आधुनिक मशीनों और सेंसर-आधारित डस्टबिन्स का इस्तेमाल किया जाएगा।

सुंदर और स्वच्छ गलियां
10 करोड़ के बजट का एक बड़ा हिस्सा सड़कों के सौंदर्यीकरण और रास्तों को चौड़ा व साफ रखने पर खर्च होगा।

भक्तों को क्या होगा फायदा ?
अक्सर मेलों के दौरान गंदगी और बदबू के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद, बाबा के भक्तों को चारों तरफ हरियाली, शुद्ध हवा और चमचमाती सड़कें मिलेंगी। प्रशासन का दावा है कि इस बदलाव को देखकर भक्त भी हैरान रह जाएंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

