Khatu Shyam mandir news : आस्था और सुविधा का संगम बनेगा खाटूश्याम धाम, सबसे ऊंची लड्डू गोपाल की प्रतिमा और बस डिपो से बदलेगा स्वरूप

Khatu Shyam mandir news : खाटूश्याम जी धाम आने वाले समय में आस्था और भक्ति का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। यहां श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विश्व की सबसे ऊंची लड्डू गोपाल की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जो भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगी। इसके साथ ही दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक निजी बस डिपो का निर्माण भी प्रस्तावित है। यह पहल न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि भक्तों को बेहतर यातायात और सुविधाजनक यात्रा अनुभव भी प्रदान करेगी।
विश्व की सबसे ऊंची लड्डू गोपाल प्रतिमा
खाटूश्याम जी में नंद धाम का निर्माण किया जा रहा है, जहां भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा 252 फीट ऊंची होगी, जिसे विश्व की सबसे ऊंची लड्डू गोपाल प्रतिमा बताया जा रहा है। इस भव्य परियोजना का शिलान्यास समारोह फरवरी 2026 में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर के साधु-संत और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। इस प्रतिमा के बनने के बाद खाटूश्याम जी न केवल 'श्याम बाबा' के दर्शन के लिए, बल्कि इस अद्वितीय धार्मिक संरचना के लिए भी पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा।
श्रद्धालुओं के लिए प्राइवेट बस डिपो
लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां परिवहन व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। खाटूधाम में एक व्यवस्थित प्राइवेट बस डिपो विकसित किया जाएगा। इससे निजी बसों के बेतरतीब ठहराव से निजात मिलेगी और यातायात सुचारू रहेगा। प्रशासन का लक्ष्य खाटू नगरी को ग्रीन और क्लीन मॉडल सिटी बनाना है। इस नए बस डिपो से श्रद्धालुओं को पैदल चलने या साधन ढूंढने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
