Sanwariya Seth Mandir : आस्था की ऐसी वर्षा पहले कभी नहीं ! सांवलिया सेठ के भंडार से निकला 300 करोड़ का खजाना, दंग रह गई दुनिया

Sanwariya Seth Mandir news : दुनिया भर में आर्थिक उतार-चढ़ाव और उथल-पुथल के बीच, राजस्थान के कृष्ण धाम सांवलिया सेठ के दरबार में आस्था की ऐसी वर्षा हुई है कि पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। इस साल भगवान सांवलिया सेठ के भंडार से निकला चढ़ावा 300 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। हैरानी की बात यह है कि जहां बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, वहीं बाबा के भक्तों की दान देने की शक्ति लगातार बढ़ रही है।

रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे के 3 सबसे बड़े कारण

भक्तों के 'बिजनेस पार्टनर' हैं सांवलिया सेठ

सांवलिया जी को लेकर भक्तों में एक अनोखी मान्यता है। यहां देश-विदेश के हजारों व्यापारी भगवान को अपना 'बिजनेस पार्टनर' मानते हैं। वे अपने मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा (जैसे 2%, 5% या 10%) सीधे बाबा के भंडार में अर्पित करते हैं। व्यापार में जैसे-जैसे तरक्की होती है, बाबा का हिस्सा भी बढ़ता जाता है।

ऑनलाइन और डिजिटल दान में भारी उछाल

पिछले कुछ वर्षों में मंदिर मंडल ने डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दिया है। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा भक्त QR कोड, नेट बैंकिंग और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सीधे दान कर पा रहा है। इस 'डिजिटल कनेक्ट' ने चढ़ावे की राशि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

मन्नत पूरी होने पर सोने-चांदी की वर्षा

सांवलिया सेठ को 'मनोकामना पूर्ण करने वाला देव' माना जाता है। गंभीर बीमारियों से मुक्ति, संतान प्राप्ति या बड़े कानूनी विवादों में जीत मिलने पर भक्त न केवल नकदी, बल्कि भारी मात्रा में सोने के बिस्कुट, चांदी के आभूषण और कीमती रत्न भी चढ़ाते हैं। भंडार खुलने पर नोटों की गड्डियों के साथ-साथ इन कीमती धातुओं का ढेर मंदिर की संपत्ति में इजाफा कर रहा है।

