Khatu Shyam mandir news : आसमान से बरसा भक्त का प्यार, खाटूश्याम में मन्नत पूरी होने पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश

राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूधाम में इन दिनों एक विशेष आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है। हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम के एक अनन्य भक्त ने अपनी मुराद पूरी होने पर मंदिर परिसर और बाबा की पालकी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई।

Khatu Shyam mandir news : राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूधाम में इन दिनों एक विशेष आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है। हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम के एक अनन्य भक्त ने अपनी मुराद पूरी होने पर मंदिर परिसर और बाबा की पालकी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई। जैसे ही आसमान से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश शुरू हुई, वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के मुख से 'जय श्री श्याम' के जयकारे गूंज उठे।

भक्ति का भव्य प्रदर्शन

भक्तों की मान्यता है कि बाबा श्याम के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इसी अटूट विश्वास के चलते, एक श्रद्धालु ने अपनी विशेष मन्नत पूरी होने पर इस भव्य सेवा का संकल्प लिया था। हेलीकॉप्टर ने मंदिर के शिखर और मुख्य मार्ग के ऊपर कई चक्कर लगाए और क्विंटल भर फूलों की बारिश की। मंदिर में दर्शन के लिए कतारों में खड़े भक्त इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। कई भक्तों ने इसे 'साक्षात ईश्वरीय आशीर्वाद' करार दिया।

प्रशासनिक अनुमति और सुरक्षा

इस तरह के आयोजन के लिए जिला प्रशासन और नागरिक उड्डयन विभाग से विशेष अनुमति ली गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि पुष्प वर्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

मन्नत और आभार का तरीका

खाटूश्याम जी में भक्त अक्सर अपनी श्रद्धा के अनुसार निशान यात्रा, सवामणी या भंडारे का आयोजन करते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश ने इस बार 'धन्यवाद' कहने के तरीके को एक नई ऊंचाई दी है। यह न केवल भक्त की संपन्नता को बल्कि बाबा के प्रति उसके अगाध प्रेम और समर्पण को भी दर्शाता है।

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