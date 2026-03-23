Khatu Shyam Temple : बाबा के भक्तों के लिए जरूरी सूचना, 19 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट; जानें नया शेड्यूल

Edited By Sarita Thapa,Updated: 23 Mar, 2026 02:35 PM
बाबा श्याम के दर्शन की अभिलाषा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।
Khatu Shyam Temple : बाबा श्याम के दर्शन की अभिलाषा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। परंपरा और विशेष सेवा-पूजा के चलते, मंदिर के कपाट 26 मार्च की रात 10:00 बजे से लेकर 27 मार्च की शाम 5:00 बजे तक आम भक्तों के लिए बंद रहेंगे।
क्यों बंद रहेंगे बाबा के कपाट?
मंदिर प्रशासन के अनुसार, इस समयावधि के दौरान बाबा श्याम का विशेष तिलक और भव्य श्रृंगार किया जाएगा। शास्त्रों और मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार, इस विशेष पूजा पद्धति में लगभग 8 से 10 घंटे या उससे अधिक का समय लगता है। इसी कारण से मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखने हेतु श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रखा जाता है।
प्रशासन की अपील: दर्शन से पहले रखें इन बातों का ध्यान
दर्शन का समय: 27 मार्च की शाम 5:00 बजे के बाद ही भक्तों को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
असुविधा से बचें: दूर-दराज से आने वाले श्याम प्रेमी अपनी यात्रा की योजना इसी समय-सारणी को ध्यान में रखकर बनाएं, ताकि उन्हें मंदिर पहुंचकर इंतजार न करना पड़े।
शांति बनाए रखें: मंदिर कमेटी ने भक्तों से सहयोग की अपील की है ताकि बाबा की सेवा और श्रृंगार का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
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