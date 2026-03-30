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Khatu Shyam Temple News : खाटूधाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, कामदा एकादशी के दिन मनमोहक शृंगार में बाबा श्याम ने भक्तों को दिए दर्शन

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 08:11 AM

khatu shyam temple news

चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पावन कामदा एकादशी के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।

Khatu Shyam Temple News : चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पावन कामदा एकादशी के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। 'हारे का सहारा' कहे जाने वाले बाबा श्याम के दर्शनों के लिए देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु खाटूधाम पहुंचे।

भोर से ही लगी लंबी कतारें
तड़के मंगला आरती के साथ ही मंदिर के पट खुलते ही 'जय श्री श्याम' के जयकारों से पूरी फिजा गूंज उठी। एकादशी का विशेष महत्व होने के कारण भक्त एक रात पहले से ही कतारों में लग गए थे। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुगम दर्शन के कड़े इंतजाम किए गए थे।

अलौकिक और दिव्य शृंगार
कामदा एकादशी के खास मौके पर बाबा श्याम का विशेष शृंगार किया गया। ताजे गुलाब, मोगरा और विदेशी फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया है। खाटू नरेश को स्वर्ण आभूषणों और विशेष जरीदार बागे (पोशाक) से सजाया गया, जिसे देख भक्त भाव-विभोर हो उठे। कामदा एकादशी के दिन बाबा के मुखमंडल की आभा देखते ही बन रही थी।

पदयात्रा और भजनों की गूंज
सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रींगस से खाटूधाम तक की पदयात्रा कर हाथ में श्याम ध्वज लिए पहुंचे। रास्ते भर जगह-जगह भंडारे और भजन संध्याओं का दौर जारी था। भक्तों का मानना है कि कामदा एकादशी पर बाबा के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है।

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प्रशासन की मुस्तैदी
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए। मंदिर कमेटी द्वारा पीने के पानी, छाया और चिकित्सा सहायता की व्यापक व्यवस्था की गई, ताकि लंबी कतारों में खड़े भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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