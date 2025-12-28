लव राशिफल 29 दिसंबर-  जो मिलते तुम हो जाते गुम, साथ मेरे होते-होते होगा

Edited By Prachi Sharma, Updated: 28 Dec, 2025 02:37 PM

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा। आप साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। आज किसी पुराने क्रश से संदेश मिल सकता है।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) रिश्ते में स्थिरता आएगी। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है। दफ्तर में किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज आपकी बातचीत का जादू चलेगा। हंसी-मजाक से रिश्ते की बोरियत दूर होगी। सोशल मीडिया के जरिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से जान-पहचान हो सकती है।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आप थोड़े भावुक रह सकते हैं। पार्टनर के साथ गहरा लगाव महसूस करेंगे और पुरानी यादें साझा करेंगे। मन ही मन किसी को पसंद कर रहे हैं तो आज बात आगे बढ़ा सकते हैं।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज रिश्ते में गरमा-गरम बहस की स्थिति बन सकती है। अपने अहंकार को प्रेम के बीच में न आने दें। आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे, कई लोग आपसे बात करना चाहेंगे।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आप अपने पार्टनर की जरूरतों को प्राथमिकता देंगे। रिश्ते में एक-दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा। अभी नए रिश्ते के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट दें।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) रोमांस के लिए आज का दिन सबसे बेहतरीन है। शाम को कैंडल लाइट डिनर या लॉन्ग ड्राइव का योग है। किसी मित्र के माध्यम से नया रिश्ता शुरू हो सकता है। अपनी दिल की बात खुलकर कहें।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज आप पार्टनर पर शक कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा। भरोसे की कमी रिश्ते को कमजोर कर सकती है। आज किसी से भी जल्दी दिल न लगाएं, थोड़ा समय लें।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। पार्टनर के साथ किसी साहसिक यात्रा की योजना बन सकती है। यात्रा के दौरान किसी खास से मुलाकात होने की संभावना है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आप थोड़े गंभीर मूड में रहेंगे। आप अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर पार्टनर से गंभीर चर्चा कर सकते हैं। परिवार की पसंद से कोई रिश्ता आ सकता है।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज आप पार्टनर के साथ दोस्तों की तरह समय बिताएंगे। आपसी समझ और दोस्ती ही आपके रिश्ते की ताकत बनेगी। आज कोई अजनबी आपके दिल के करीब आ सकता है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज आप सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे। पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक और इमोशनल समय बीतेगा। किसी पुराने प्रेमी की याद सता सकती है।

