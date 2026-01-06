Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | लव राशिफल 7 जनवरी- जरा करीब आ तुझे है मेरी कसम

लव राशिफल 7 जनवरी- जरा करीब आ तुझे है मेरी कसम

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 03:27 PM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है।

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है। दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को नया आकर्षण महसूस हो सकता है। गुस्से और जल्दबाज़ी से बचें, नहीं तो छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज रिश्तों में स्थिरता और गहराई आएगी। जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। अविवाहित जातकों को किसी पुराने मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अपने साथी से खुलकर बात करें, गलतफहमियां दूर होंगी। सोशल मीडिया या फोन के जरिए किसी खास से बातचीत बढ़ सकती है। विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत है।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन अपेक्षाएं अधिक न रखें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण होगा जो भावनात्मक रूप से समझदार हो।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आपका आकर्षण चरम पर रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस और जुनून बढ़ेगा। यदि आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर को खास महसूस कराएंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। अहंकार से बचें, नहीं तो रिश्ते में दूरी आ सकती है।

और ये भी पढ़े

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज प्रेम में व्यावहारिकता हावी रहेगी। आप अपने रिश्ते को भविष्य की दृष्टि से देखेंगे। पार्टनर से गंभीर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोग किसी भरोसेमंद व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे। भावनाओं को दबाने के बजाय व्यक्त करें।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम जीवन बहुत रोमांटिक रहेगा। साथी के साथ घूमने या डेट पर जाने का योग है। विवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है। दिल की सुनें, लेकिन संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में तीव्र भावनाएं रहेंगी। शक और संदेह से बचना जरूरी है। पार्टनर के साथ ईमानदारी रिश्ते को मजबूत बनाएगी। अविवाहित लोगों को अचानक किसी खास से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होगी।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। पार्टनर के साथ खुलकर हंसी-मजाक और समय बिताएंगे। दूर रहने वाले प्रेमियों के बीच बातचीत बढ़ेगी। विवाहिक जीवन में आपसी विश्वास मजबूत होगा। नए रिश्ते की शुरुआत संभव है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आप रिश्तों को लेकर गंभीर रहेंगे। पार्टनर से भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी झिझक रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों को धैर्य रखना होगा।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नयापन आएगा। अचानक रोमांटिक प्लान बन सकता है। पार्टनर के साथ दोस्ताना रिश्ता और मजबूत होगा। अविवाहित लोगों को किसी अलग सोच वाले व्यक्ति से आकर्षण हो सकता है। स्वतंत्रता और विश्वास बनाए रखें।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम जीवन भावनाओं से भरपूर रहेगा। पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। अविवाहित लोगों को सच्चे प्रेम की अनुभूति हो सकती है। विवाहिक जीवन में रोमांस और समझ बढ़ेगी। दिल की बात कहने के लिए दिन शुभ है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!