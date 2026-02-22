लव राशिफल 23 फरवरी - फ़ासले आते जाते रहें, प्यार लेकिन नहीं होगा कम

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आप प्रेम के मामले में थोड़े आक्रामक या जल्दबाज हो सकते हैं। अपने पार्टनर पर अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय उनकी बात सुनें। सिंगल्स के लिए आज किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) वृष राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिरता का है। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध गहरे होंगे। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो शाम का समय अनुकूल है। आपके रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज बातचीत ही आपके रिश्ते की कुंजी है। पार्टनर के साथ हुई पुरानी गलतफहमियां आज दूर हो सकती हैं। लव पार्टनर के साथ लंबी चर्चा होगी, जो आपके मन को हल्का करेगी।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आप बहुत भावुक महसूस करेंगे। आपका पार्टनर आपकी संवेदनशीलता की कद्र करेगा। विवाहित लोगों के लिए आज का दिन आपसी सहयोग और प्रेम से भरा रहेगा। घर में सुखद माहौल रहेगा।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह चरम पर रहेगा। आपकी पर्सनालिटी से लोग आकर्षित होंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें आज कोई सुखद कॉल या संदेश मिल सकता है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) कन्या राशि वालों के लिए आज रिश्तों में सकारात्मक बदलाव का दिन है। पार्टनर के साथ मिलकर घर की व्यवस्था या शॉपिंग करना आपको उनके करीब लाएगा। जो सिंगल हैं, उन्हें कार्यक्षेत्र में कोई पसंद आ सकता है।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) तुला राशि वालों के लिए आज प्रेम का खास संयोग बन रहा है। पार्टनर के साथ डेट पर जाने या बाहर घूमने के लिए दिन बेहतरीन है। रिश्तों में नयापन महसूस होगा और आपसी आकर्षण बढ़ेगा।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज रिश्तों में थोड़ा तनाव या शक की स्थिति बन सकती है। पार्टनर की किसी बात को लेकर आप मन ही मन परेशान हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उनसे बात करें और मन का बोझ हल्का करें।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत सुखद है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी साहसिक यात्रा या सैर-सपाटे की योजना बना सकते हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके लिए आज बात आगे बढ़ सकती है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) काम की व्यस्तता के कारण आप पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे वे नाराज हो सकते हैं। कोशिश करें कि शाम का कुछ समय केवल उनके लिए निकालें। रिश्तों में गंभीरता बनी रहेगी।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज आप और आपके पार्टनर के बीच दोस्ती का भाव अधिक रहेगा। आप अपनी बातें शेयर करेंगे और एक-दूसरे के विचारों का समर्थन करेंगे। सिंगल्स को आज सोशल मीडिया के जरिए कोई नया दोस्त मिल सकता है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सपनों जैसा होगा। पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। शाम को किसी एकांत जगह पर समय बिताना आपको मानसिक शांति और खुशी देगा।

