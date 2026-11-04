लव राशिफल 5 नवंबर- चैन मांगूं ना क़रार मांगूं, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगूं

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Nov, 2026 06:31 AM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी खुलकर भले ही अपनी इच्छा व्यक्त न करें लेकिन उनकी बढ़ती ऊर्जा मजेदार
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी खुलकर भले ही अपनी इच्छा व्यक्त न करें लेकिन उनकी बढ़ती ऊर्जा मजेदार एहसास देगी। सिंगल के लिए रिश्ते को लेकर घरवालों की बात मानना फ़ायदेमंद साबित होगा।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) साथी का आपके लिए बेशुमार प्यार आज बहुत सारे गिफ्ट्स के रूप में सामने आएगा। सिंगल क्रश को प्रपोज करने का प्लान रद्द कर देंगे।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) अपने पार्टनर की ख़ुशियों और इच्छाओं पर ध्यान दें। ऐसा करने से लव लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे। हो सकता है आज विदेश घुमने का प्लान भी बन जाए।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज साथी को लेकर आपका विश्वास डांवाडोल हो सकता है। संबंधों की नींव हिल सकती है। सिंगल को प्यार से ज्यादा संबंध बनाने में इंटरेस्ट रहेगा।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज लव लाइफ में सब्र का होना बहुत जरूरी है। साथी की वीक परफॉर्मेंस उन्हें हीन भावना से ग्रस्त कर सकती है। सिंगल का क्रश से दोस्ती के बाद परवान चढ़ेगा प्यार।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज का प्रेम जीवन आपके लिए मिश्रित भावनाओं से भरा हो सकता है। सिंगल अपनी भावनात्मक जरूरतों को खुलकर व्यक्त करेंगे और क्रश की भावनाओं को समझेंगे।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज साथी का कामोत्तेजना के लिए दिया गया संकेत पूरी तरह फ़िल्मी लगेगा। साथी की गर्म सांसें आपको छूकर मोहब्बत की आग लगाएंगी। एक्स की मुस्कान और स्पर्श से दिल घायल होगा।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज साथी अपने व्यस्त जीवन में से कुछ खास पल निकाल कर आपके साथ रोमांस भरी बातें करेंगे। जिससे तन-मन में खलबली मचेगी। सिंगल क्रश को मुस्कुराता देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाएंगे।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज साथी अंडर प्रेशर कर सकते हैं, गुस्से में उन्हें बेडरूम से बाहर का रास्ता दिखाना रिश्ते में कड़वाहट लाएगा। घरवालों के मूड को समझकर ही अपनी शादी की इच्छा ज़ाहिर करें।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज प्यार जताने के हेल्थ बेनेफिट्स को लेकर साथी से लंबा लेक्चर सुनने के मिलेगा। सिंगल दिल से क्रश की तारीफ़ करेंगे, जिससे वो बहुत प्रसन्न होंगे।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है। पुराने विवादों को पीछे छोड़ एक नए दृष्टिकोण से लव लाइफ की ओर कदम बढ़ाएंगे।सिंगल की क्रश के साथ किसी यात्रा की योजना बन सकती है।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्यार करें और स्वस्थ रहें की राह पर चलते हुए खुलकर लव लाइफ को जिएंगे। सिंगल अंतरंग पलों की रूमानियत को महसूस करने के लिए तड़पेंगे।