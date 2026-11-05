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आज का पंचांग- 5 नवंबर, 2026

Edited By Updated: 05 Nov, 2026 06:31 AM

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​​​​​​​Aaj Ka Panchang: 5 नवम्बर 2026, गुरुवार कार्तिक कृष्ण तिथि एकादशी (प्रात: 10.36 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वादशी।

Aaj Ka Panchang: 5 नवम्बर 2026, गुरुवार कार्तिक कृष्ण तिथि एकादशी (प्रात: 10.36 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वादशी।

विक्रमी सम्वत्  2083, कार्तिक प्रविष्टे 20, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक 14 (कार्तिक), हिजरी साल 1448, महीना जमादि उल अव्वल, तारीख 24, सूर्योदय प्रात: 6.50 बजे, सूर्यास्त सायं 5.32 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी (5-6 नवम्बर मध्य रात 3.56 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र हस्त, योग : वैधृति (5-6 मध्य रात 5.10 तक) तथा तदोपरांत योग विष्कुंभ, चंद्रमा : सिंह राशि पर (प्रातः 9.35 तक) तथा तदोपरांत कन्या राशि पर प्रवेश।  दिशा शूल:  दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहू काल दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: रमा एकादशी व्रत, गोवत्स द्वादशी, कौमुदि महोत्सव प्रारंभ।

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सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

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