Magh Mela 2026 : करोड़ों की भीड़ पर डिजिटल नजर, माघ मेला 2026 के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार

Magh Mela 2026 : माघ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बुधवार को पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल शर्मा, मेलाधिकारी ऋषिराज, नगर आयुक्त सीलम सांई तेजा और एसपी मेला नीरज पांडेय ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने बैठक कर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान आई.सी.सी.सी में स्थापित कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली को भी परखा गया।

वरिष्ठ अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हुए संत-महात्माओं के लिए बिजली, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही मेला क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों और आधारभूत संरचनाओं की प्रगति का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान सेक्टर चार में महावीर पांटून पुल के पास गंगा किनारे हो रहे कटाव पर विशेष ध्यान दिया गया।

गंगा में कटाव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता डीएन शुक्ला को आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा खाकचौक में संत-महात्माओं के साथ बैठक कर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संवाद किया गया।

पुलिस आयुक्त ने आई.सी.सी.सी कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए शहर और मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड देखी। उन्होंने कैमरों की लोकेशन, उनकी क्रियाशीलता और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में ऐसे कर्मियों की तैनाती की जाए, जिन्हें कंप्यूटर और सीसीटीवी संचालन की तकनीकी जानकारी के साथ मेला क्षेत्र और जनपद के प्रमुख इलाकों की भी अच्छी समझ हो।

उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसके साथ ही रेडियो कक्ष में सभी थानों, पुलिस चौकियों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अद्यतन संपर्क सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए, ताकि आपात स्थिति में त्वरित समन्वय किया जा सके।

इससे पहले अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी पुलिस कार्यालय में बैठक कर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंतजामों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एडीएम सिटी सत्यम मिश्र भी मौजूद रहे।