Magh Mela 2026 : 25 दिन में टूटा रिकॉर्ड ! माघ मेले में पहुंचे 18 करोड़ श्रद्धालु, प्रशासन भी हैरान

Magh Mela 2026 : प्रयागराज में आयोजित माघ मेला 2026 इस बार भक्ति और आस्था का विशाल संगम बनता नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते यह वार्षिक मेला अब धीरे-धीरे मिनी कुंभ जैसा स्वरूप लेता जा रहा है। मेला प्रशासन के अनुसार, मंगलवार तक करीब 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।

करीब 44 दिनों तक चलने वाला माघ मेला अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में 15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम प्रमुख स्नान पर्व के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का मानना है कि समापन से पहले भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा होता रहेगा।

हाल ही में मंगलवार और बुधवार को भी मेले में जबरदस्त भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों कोई विशेष स्नान पर्व या धार्मिक आयोजन नहीं था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में भक्त संगम तट पर पहुंचे, जो माघ मेले के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है।

मेला अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालु मेले के समापन से पहले पवित्र स्नान करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से अधिकतर श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं।

पुराने रिकॉर्ड टूटने की संभावना

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में आयोजित कुंभ मेले के दौरान करीब 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने 55 दिनों में संगम में स्नान किया था। वहीं, वर्तमान माघ मेला 44 दिनों का वार्षिक आयोजन है। अधिकारियों के अनुसार, जिस रफ्तार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए इस बार 2019 के कुंभ मेले का रिकॉर्ड भी पीछे छूट सकता है।

महाकुंभ के दौरान करीब 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। माघ मेले की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 120 से 150 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया था और तैयारियों के दौरान भारी भीड़ की संभावना पर जोर दिया था।

खास स्नान पर्वों पर पहले ही नए रिकॉर्ड बन चुके हैं और अब कुल स्नान करने वालों की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच रही है। अधिकारियों के मुताबिक, माघ मेले के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं, जिससे यह आयोजन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।