Char Dham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह, एक हफ्ते में 5.18 लाख से ज्यादा लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन

Edited By Sarita Thapa, Updated: 16 Mar, 2026 10:16 AM

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार भारी उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले ही पंजीकरण के आंकड़ों ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को चुनौती देना शुरू कर दिया है।

Char Dham Yatra 2026 : उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार भारी उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले ही पंजीकरण के आंकड़ों ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को चुनौती देना शुरू कर दिया है। 6 मार्च से शुरू हुई पंजीकरण प्रक्रिया के मात्र एक सप्ताह के भीतर ही 5.18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यह संख्या दर्शाती है कि इस साल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है।

प्रमुख तिथियां और कार्यक्रम

प्रशासन के अनुसार, इस साल यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 (अक्षय तृतीया) से होगी। मंदिरों के कपाट खुलने का कार्यक्रम इस प्रकार है।

यमुनोत्री और गंगोत्री धाम: 19 अप्रैल 2026 से कपाट खुलेंगे।

केदारनाथ धाम: 22 अप्रैल 2026 को सुबह भक्तों के लिए द्वार खुलेंगे।

बद्रीनाथ धाम: 23 अप्रैल 2026 से दर्शन शुरू होंगे।

प्रशासन की तैयारी और नियम

अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: बिना पंजीकरण के किसी भी यात्री को धामों की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा: वर्तमान में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए किए जा रहे हैं। ऑफलाइन काउंटर्स 17 अप्रैल से ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे प्रमुख स्थानों पर शुरू होंगे।

निगरानी प्रणाली: यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार GPS आधारित ट्रैकिंग और QR Code सिस्टम का उपयोग कर रही है।

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