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Mahavir Jayanti Rath Yatra : जियो और जीने दो के संदेश के साथ ग्वालियर में निकली भव्य महावीर जयंती रथ यात्रा

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 09:44 AM

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Mahavir Jayanti Rath Yatra : जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर अखिल जैन समाज, ग्वालियर एवं भगवान महावीर जयंती महोत्सव समिति के तत्वावधान में मंगलवार को भव्य प्रभातफेरी एवं रथयात्रा का आयोजन किया गया।...

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Mahavir Jayanti Rath Yatra : जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर अखिल जैन समाज, ग्वालियर एवं भगवान महावीर जयंती महोत्सव समिति के तत्वावधान में मंगलवार को भव्य प्रभातफेरी एवं रथयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान “जियो और जीने दो” का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 7 बजे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, मामा का बाजार से ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके पश्चात प्रभातफेरी एवं रथयात्रा माधवगंज, बाड़ा, सराफा, पारख जी का बाड़ा, दौलतगंज, हुजरात और नया बाजार होते हुए महावीर भवन, कम्पू पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन नजर आए और भगवान महावीर के जयकारों से वातावरण गूंज उठा।

कार्यक्रम में पवन जैन (जौरा) द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद चित्र अनावरण, दीप प्रज्ज्वलन एवं मंगलाचरण के साथ धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। विधानाचार्य के निर्देशन में भगवान महावीर का अभिषेक एवं पूजन किया गया।

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मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वहीं पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने भी समाज को बधाई देते हुए अहिंसा और सद्भाव के मार्ग पर चलने की बात कही। कार्यक्रम में हर्ष बहु मंडल द्वारा बालक महावीर के आकर्षक पालना झूलाने की विशेष व्यवस्था की गई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

इस अवसर पर समाज के बड़ी संख्या में महिला-पुरुष एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम का संचालन बसंत जैन ने किया तथा समिति के निर्मल कोठारी, सुनील शास्त्री, संजय जैन, दिनेश जैन, आशीष कोठारी, संतोष जैन, गौरव कोठारी, जवाहर जैन, ऋषभ जैन, अजीत जैन एवं मुकेश जैन सहित अन्य सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया।

अंकुर जैन 

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