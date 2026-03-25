Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Meen Rashifal 27 March : आज मीन वालों की लाइफ में आ सकता है बड़ा मौका, चूकिए मत

Meen Rashifal 27 March : आज मीन वालों की लाइफ में आ सकता है बड़ा मौका, चूकिए मत

Edited By Updated: 27 Mar, 2026 04:11 AM

meen rashifal 27 march

ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि को जल तत्व और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो विस्तार, भाग्य और ज्ञान का कारक है। 27 मार्च 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए साधारण कैलेंडर का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि यह एक...

Meen Rashifal 27 March : ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि को जल तत्व और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो विस्तार, भाग्य और ज्ञान का कारक है। 27 मार्च 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए साधारण कैलेंडर का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय द्वार की तरह है। ग्रहों की स्थिति, विशेषकर आपकी राशि के स्वामी गुरु और चंद्रमा के बीच बन रहा 'गजकेसरी योग', यह स्पष्ट कर रहा है कि आज आपकी जिंदगी में एक "बड़ा मौका" दस्तक देने वाला है। मीन राशि वाले अक्सर सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन आज का दिन उन सपनों को धरातल पर उतारने और हकीकत बनाने का है। तो आइए जानते हैं कि करियर से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक, वह कौन सा अवसर है जिसे आपको दोनों हाथों से थामना है।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों, कलाकारों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए 27 मार्च का दिन फतेह का दिन है। आपके दशम भाव और प्रथम भाव के बीच बन रहा शुभ संबंध आपकी कार्यक्षमता को नई दिशा देगा। आज आपको किसी ऐसी मीटिंग या प्रोजेक्ट में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है, जो आपकी पूरी प्रोफाइल को बदलकर रख देगा। मुमकिन है कि किसी विदेशी कंपनी से कोई बड़ा ऑफर आए या आपके किसी पुराने आईडिया को अचानक 'ग्रीन सिग्नल' मिल जाए। यदि आप लेखक, संगीतकार, फिल्म मेकर या पेंटर हैं, तो आज आपका काम किसी बड़े मंच पर सराहा जा सकता है। आज किसी बड़े 'कॉन्ट्रैक्ट' पर हस्ताक्षर करने का सबसे अच्छा योग है। जो जातक जल, समुद्री भोजन, विदेशी शिक्षा या आध्यात्मिक वस्तुओं के व्यापार में हैं, उन्हें आज "लाइफ-टाइम" डील मिल सकती है। मीन राशि की सबसे बड़ी कमजोरी अति-संवेदनशीलता और 'झिझक' है। आज अगर आपने मैं यह कर पाऊंगा या नहीं के चक्कर में समय गंवाया, तो हाथ आया मौका निकल सकता है। आत्मविश्वास के साथ 'हां' कहें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज मीन राशि वालों के लिए 'धन वर्षा' के संकेत मिल रहे हैं। गुरु की शुभ दृष्टि आपके 'लाभ भाव' पर होने से आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपको किसी पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है या पुराने किसी निवेश की वैल्यू में अचानक बड़ा उछाल आ सकता है। यदि आप फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, तो आज आपको डॉलर्स या अन्य विदेशी मुद्रा में बड़ी पेमेंट मिल सकती है। आज म्यूचुअल फंड्स या ब्लू-चिप स्टॉक्स में निवेश करना आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए बहुत सुखद रहेगा। आज आप किसी आध्यात्मिक कोर्स या चैरिटी पर धन खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको भविष्य में मानसिक शांति और दैवीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध
मीन राशि के जातक प्यार में बहुत गहरे और समर्पित होते हैं। आज शुक्र और चंद्रमा की कृपा आपके निजी जीवन को खुशियों से महका देगी। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी 'आत्मा' को छू ले। यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ आपकी 'वेवलेंथ' पहली ही बातचीत में मैच कर जाएगी। जीवनसाथी के साथ यदि पिछले कुछ दिनों से कोई दूरी महसूस हो रही थी, तो आज वह खत्म होगी। आज आपको पार्टनर से कोई ऐसा 'सरप्राइज' मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और पिता की कोई सलाह आज आपके करियर की दिशा बदल देगी।

और ये भी पढ़े

स्वास्थ्य और ऊर्जा
सेहत के मामले में आज का दिन आपको एक नई स्फूर्ति देगा। मीन राशि का सीधा संबंध पैरों और तंत्रिका तंत्र से होता है। आज आप खुद को बहुत शांत और Focused महसूस करेंगे। लंबे समय से चल रही किसी मानसिक दुविधा के खत्म होने से शारीरिक थकान भी गायब हो जाएगी। आज ज्यादा मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि लीवर पर थोड़ा दबाव रह सकता है। पानी का सेवन बढ़ाएं और रात को गहरी नींद लेने की कोशिश करें। आज शाम को जल के किनारे बैठना आपको अद्भुत शांति प्रदान करेगा। जल तत्व आज आपको हीलिंग देगा।

किस्मत के वो 5 मिस्टिकल संकेत: जिन्हें आज मीन राशि वालों को पहचानना है
नंबर 3 और 7 का बार-बार दिखना: यदि आप घड़ी में 3:33 देखें या किसी रसीद पर 700 नंबर दिखे, तो समझ लें कि ब्रह्मांड आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है।

सुनहरी रोशनी या पीला रंग: यदि सुबह उठते ही आपको खिड़की से बहुत तेज सुनहरी धूप दिखे या कोई पीला फूल सामने आए, तो समझ लें कि भाग्य का द्वार खुल गया है।

अनजान से महत्वपूर्ण सलाह: मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की कही हुई बात आपके लिए करियर का Key-word साबित हो सकती है।

पक्षियों का आपके पास आना: यदि घर की मुंडेर पर कोई सुंदर पक्षी आकर बैठे, तो यह प्रेम या विदेश से जुड़ी किसी शुभ खबर का संकेत है।

हाथ में अचानक कंपन या खुजली: दाहिने हाथ की हथेली में खुजली होना 'धन और शक्ति' के आगमन का प्राचीन संकेत है।

भाग्यशाली अंक और रंग 
शुभ अंक: 3, 12, 21 और 30
शुभ रंग: पीला, केसरिया और समुद्री नीला 
शुभ समय: सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक का समय किसी भी बड़े फैसले या निवेश के लिए सर्वोत्तम है।

आज के मौके को 'कामयाबी' में बदलने के उपाय 
गुरु मंत्र का जाप: आज अपने गुरु या इष्ट देव का ध्यान करें और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

पीली वस्तु का दान: किसी मंदिर में चने की दाल, हल्दी या पीले फल दान करें। इससे आपका भाग्य और अधिक प्रबल होगा।

मछलियों को दाना: यदि संभव हो, तो आज किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। यह मीन राशि के लिए 'अमोग उपाय' है।

केसर का तिलक: आज सुबह स्नान के बाद माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाएगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!