Singh Rashifal 1 March : जानें, 1 मार्च का दिन सिंह राशि के लिए लाएगा कौन सी बड़ी खबर ?

Singh Rashifal 1 March : सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च महीने की शुरुआत किसी शाही अंदाज से कम नहीं होने वाली है। ग्रहों की बदलती चाल यह संकेत दे रही है कि 1 मार्च का सूर्योदय आपके लिए कोई ऐसी बड़ी खबर लेकर आएगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अनुशासन और आत्मविश्वास आज आपकी सफलता की चाबी बनेंगे।

जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई !

1 मार्च को सिंह राशि वालों के जीवन में किसी बड़े सकारात्मक बदलाव की दस्तक होने वाली है। यदि आप प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, तो आज इससे जुड़ी कोई आधिकारिक सूचना मिल सकती है। घर-परिवार में किसी नए मेहमान के आने की खबर या भाई-बहन की शादी तय होने जैसी शुभ सूचना आपका दिन बना देगी। यदि कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था, तो फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत हैं।

करियर और व्यापार

सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो अधिकार और तेज का प्रतीक है। आज आपके कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। आपके काम करने के तरीके से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे। आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा जा सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा कमाने का है। विदेशी संपर्कों से भी लाभ होने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति

आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कहीं से रुका हुआ पैसा या लॉटरी/शेयर बाजार के माध्यम से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आप अपने लिए कोई नया वाहन या कीमती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने का मन बना सकते हैं।

लव लाइफ और परिवार

परिवार के साथ आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। जो लोग अकेले हैं, उनकी जिंदगी में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है।

सेहत

सिंह राशि वाले आज खुद को ऊर्जा का पावरहाउस महसूस करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ने से मानसिक तनाव कोसों दूर रहेगा। हालांकि, बाहर के तीखे भोजन से परहेज करें ताकि पाचन दुरुस्त रहे।

आज का महा-उपाय

उपाय: सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें (अर्घ्य दें) और उसमें थोड़ा लाल चंदन या लाल फूल डालें। "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके तेज और भाग्य को दोगुना कर देगा।

शुभ रंग: सुनहरा (Golden) और नारंगी

शुभ अंक: 1 और 9

