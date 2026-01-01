Mulank 5 Numerology 2026: मूलांक 5 वालों को वर्ष 2026 में मिलेगा सुनहरे अवसरों का लाभ, पढ़ें साल भर की भविष्यवाणी

Mulank 5 Numerology 2026 मूलांक 5: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख़ को हुआ है तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026

प्रेम जीवन: अंक ज्योतिष 2026 कहता है कि मूलांक 5 के जातक वर्ष 2026 में अपने रिश्ते के प्रति बेहद समर्पित रहेंगे। लेकिन, इन लोगों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने और दूसरों की आलोचना करने से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि आपका ऐसा व्यवहार साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। जीवनसाथी के प्रति जुनूनी रहें, लेकिन आवेगी होने से बचें। आप अपने साथी के साथ रोमांचक चीज़ें आज़माएं, लेकिन रिश्ते में संतुलन बनाकर भी चलना होगा। इसके अलावा, जीवनसाथी के सामने अति आत्मविश्वासी न बनें।

शिक्षा: जब बात आती है शिक्षा की, तो मूलांक 5 के छात्रों की रुचि वर्ष 2026 में ज्योतिष, कानून, मैनेजमेंट, फ़ूड प्रोसेसिंग और बैंकिंग जैसे मुश्किल विषयों में बढ़ सकती है। हालांकि, साल 2026 में जनवरी से लेकर मार्च तक की अवधि को हटा दें, तो शेष समय आपके लिए शिक्षा में सफलता लेकर आएगा। साथ ही, आपको स्कॉलरशिप और शिक्षा के लिए लोन से जुड़ी परीक्षाओं में कामयाबी मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आप उच्च शिक्षा या रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सही मार्गदर्शन मिलने से आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जनवरी, जून और सितंबर के महीने में पारिवारिक समस्याएं आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकती है।

पेशेवर जीवन: बात करें पेशेवर जीवन की, तो वर्ष 2026 मूलांक 5 के जातकों के लिए न सिर्फ व्यापार में सफलता लेकर आएगा, बल्कि यह बड़ी योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन करने, लोन लेने और धन को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। ऐसे में, आपको जीवन में मिलने वाले सुनहरे अवसरों का लाभ उठाना होगा और व्यापार से जुड़ी योजनाओं को पूरा करना होगा। वर्ष 2026 में ऐसे व्यापार जिनका संबंध समाज कल्याण से होगा, उसमें मान-सम्मान और समृद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही, जिन उद्योगों के उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है और इसमें आम लोग भी शामिल होंगे, तो उन्हें भी लाभ और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। कई कंपनियों में नए पदों के लिए नौकरियां निकलने की संभावना है जिससे शीघ्र प्रमोशन होने के भी योग बनेंगे। साथ ही, सरकार और कंपनियों द्वारा स्वीकार की गई बिज़नेस एक्सपेंशन से जुड़ी नीतियां जैसे लाभ में भागीदारी बढ़ाना, घरेलू या विदेशी भागीदारी में वृद्धि आदि से भी रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में अंक ज्योतिष 2026 बता रहा है कि मूलांक 5 के बुजुर्ग जातकों का स्वास्थ्य साल 2026 में थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है क्योंकि इस दौरान आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, त्वचा और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, आपका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है इसलिए आपको सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है और ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ें। अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, तो यह स्वास्थ्य समस्याएं घेरने की आशंका है।

उपाय: बुधवार के दिन सोने की अंगूठी में पन्ना रत्न धारण करें। संभव हो, तो हरे रंग के वस्त्र पहनें।

बुधवार को चांदी या कांसे का एक गोला टुकड़ा हरे कपड़े में बांधकर जेब में रखें या फिर इसे अपने हाथ की बाजू पर बांध लें।

हरे कपड़े में सात साबुत मूंग, पन्ना रत्न और कांसे का एक गोल टुकड़ा लपेटकर बुधवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इस उपाय को करते समय आप बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप कम से कम सात बार करें।

बुधवार के दिन हरे रंग के रूमाल में 6 इलायची बांधें और इसे अपने पर्स में रखें। इसके पश्चात एक इलायची और तुलसी के पत्ते का सेवन करें।

