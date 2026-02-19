Pisces Horoscope in Hindi: 20 फरवरी 2026 के दिन मीन राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर

Meen Rashifal 20 February 2026 (Pisces Horoscope in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति (गुरु) हैं, जबकि सह-स्वामी के रूप में केतु का प्रभाव भी माना जाता है। गुरु ज्ञान, आध्यात्मिकता, विस्तार और भाग्य के कारक हैं। 20...

Meen Rashifal 20 February 2026 (Pisces Horoscope in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति (गुरु) हैं, जबकि सह-स्वामी के रूप में केतु का प्रभाव भी माना जाता है। गुरु ज्ञान, आध्यात्मिकता, विस्तार और भाग्य के कारक हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए भावनात्मक गहराई, रचनात्मकता और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। आज आपका अंतर्ज्ञान अत्यंत प्रबल रहेगा। यदि आप अपने मन की आवाज पर भरोसा करेंगे, तो कई उलझे हुए काम स्वतः सुलझ सकते हैं।



आज का ग्रह प्रभाव

आज चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपके मन को संवेदनशील और करुणामय बनाएगी। गुरु का आशीर्वाद आपको सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करेगा। ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ सकता है।



करियर राशिफल (Career Horoscope Today)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन रचनात्मक रहेगा। आपके सुझावों को सराहना मिल सकती है। यदि आप कला, लेखन, संगीत, शिक्षा, चिकित्सा या काउंसलिंग से जुड़े हैं, तो विशेष लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। विदेशी संपर्क से लाभ हो सकता है।



करियर टिप: भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं।



आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नए निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। आज जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें।



धन उपाय: गुरुवार को पीली दाल और हल्दी का दान करें तथा “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जप करें।



प्रेम राशिफल (Love Horoscope)

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। सिंगल जातकों को नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।

विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा।



लव टिप: अपने भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त करें।



वैवाहिक जीवन

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। घर में खुशहाली और शांति बनी रहेगी।



स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सर्दी-जुकाम या एलर्जी की समस्या हो सकती है। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।



छात्र और युवा वर्ग

छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता के संकेत हैं। युवा वर्ग को करियर में नया अवसर मिल सकता है।



पारिवारिक जीवन

परिवार में धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।



आज का शुभ समय और संकेत

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

शुभ समय: सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक



आज का विशेष उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और गरीबों को भोजन कराएं। इससे भाग्य मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। 20 फरवरी 2026 का दिन मीन राशि के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का है। यदि आप अपने अंतर्ज्ञान और गुरु के मार्गदर्शन पर भरोसा करेंगे, तो करियर, धन और प्रेम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे।


