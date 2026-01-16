Numerology: इस मूलांक वाले राजयोग लेकर जन्म लेते हैं, जीते हैं राजसी जीवन

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 16 Jan, 2026 12:36 PM

Numerology: अंकज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं होती, बल्कि वह उसके भाग्य, व्यक्तित्व, करियर और जीवन की दिशा तय करती है। हर मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी ग्रह की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती है। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 (Mulank 1) की, जिसे अंकज्योतिष में राजयोग कारक मूलांक माना गया है।

मूलांक 1 क्या होता है? (What is Mulank 1 in Numerology)

जिन लोगों की जन्मतिथि 1, 10, 19 या 28 होती है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। इस मूलांक का स्वामी

ग्रह-सूर्य (Sun)

तत्व- अग्नि

दिशा- पूर्व

देवता- सूर्य नारायण

सूर्य को वैदिक ज्योतिष में आत्मा, सत्ता, नेतृत्व, सम्मान और तेज का कारक माना गया है। यही कारण है कि मूलांक 1 के लोग जन्म से ही विशेष ऊर्जा और आत्मबल के साथ पैदा होते हैं।

मूलांक 1 और सूर्य देव का गहरा संबंध

सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। जिन जातकों पर सूर्य का प्रभाव मजबूत होता है, वे जीवन में सत्ता, प्रतिष्ठा और ऊंचे पद प्राप्त करते हैं।

मूलांक 1 के लोग सूर्य की सीधी कृपा के कारण:

आत्मविश्वासी होते हैं।

निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

नेतृत्व करने में माहिर होते हैं।

समाज में जल्दी पहचान बनाते हैं।

इसी कारण इन्हें जन्मजात लीडर कहा जाता है।

मूलांक 1 वालों का व्यक्तित्व (Personality of Mulank 1 People)

जन्मजात नेतृत्व क्षमता

मूलांक 1 वालों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी लीडरशिप क्वालिटी। ये लोग भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ को दिशा देने वाले होते हैं।

ऑफिस में टीम लीड

राजनीति में नेतृत्व

बिजनेस में मालिक

परिवार में मार्गदर्शक

हर जगह ये आगे रहते हैं।

आत्मसम्मान और स्वाभिमान

मूलांक 1 के जातक अत्यंत स्वाभिमानी होते हैं। ये कभी भी अपमान या अनादर सहन नहीं करते। किसी के अधीन काम करना इन्हें पसंद नहीं। झूठी चापलूसी से दूर रहते हैं। अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते।

महत्वाकांक्षी और लक्ष्य केंद्रित

इन लोगों के सपने बड़े होते हैं और सोच उससे भी बड़ी। ये छोटे लक्ष्य पर संतुष्ट नहीं होते। हमेशा ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। रिस्क लेने से नहीं डरते। इसी महत्वाकांक्षा के कारण ये जीवन में बड़ा नाम कमाते हैं।

मूलांक 1 और राजयोग (Rajyog in Numerology)

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले राजयोग लेकर जन्म लेते हैं। राजयोग का अर्थ केवल राजा बनना नहीं, बल्कि सत्ता, उच्च पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन-वैभव और प्रभावशाली व्यक्तित्व। मूलांक 1 वालों को उनकी मेहनत का फल जल्दी मिलता है।

करियर और प्रोफेशन (Career of Mulank 1)

मूलांक 1 के लिए निम्न क्षेत्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं:

प्रशासनिक सेवाएं (IAS, IPS), राजनीति, सेना और पुलिस, बिजनेस और स्टार्टअप, मैनेजमेंट, मीडिया, सरकारी उच्च पद, जहां निर्णय, नेतृत्व और अधिकार की जरूरत होती है, वहां ये सबसे सफल रहते हैं।

धन और आर्थिक स्थिति (Money & Wealth)

मूलांक 1 के लोग धन कमाने में पीछे नहीं रहते। ये खुद के दम पर पैसा बनाते हैं। विरासत से ज्यादा स्वनिर्मित धन। लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। हालांकि कभी-कभी अहंकार या जल्दबाजी के कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Marriage)

प्रेम में ये लोग ईमानदार होते हैं। वफादार होते हैं लेकिन अधिकार जताने वाले हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में इन्हें समझदार और धैर्यवान जीवनसाथी की जरूरत होती है।

कमजोरियां (Weakness of Mulank 1)

हर शक्ति के साथ कुछ कमजोरियां भी आती हैं: अहंकार, जिद, गुस्सा, खुद को हमेशा सही मानना। अगर इन पर नियंत्रण न रखा जाए तो रिश्तों और करियर में समस्या आ सकती है।

मूलांक 1 के लिए शुभ रंग, अंक और दिन

शुभ रंग- लाल, नारंगी, सुनहरा

शुभ अंक- 1, 10

शुभ दिन- रविवार

शुभ रत्न- माणिक्य (Ruby)

मूलांक 1 के लिए अचूक उपाय (Upay for Mulank 1)

सूर्य को जल अर्पण

रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें।

आदित्य हृदय स्तोत्र

रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

लाल वस्त्र और गुड़ का दान

रविवार को गरीबों को लाल कपड़ा या गुड़ दान करें।

अहंकार पर नियंत्रण

सूर्य को मजबूत करने के लिए विनम्रता जरूरी है।

माणिक्य रत्न

ज्योतिष सलाह से माणिक्य धारण करें।

मूलांक 1 के लिए सावधानियां

शनिवार को अहंकार से बचें।

पिता और गुरु का सम्मान करें।

क्रोध में निर्णय न लें।

मूलांक 1 वाले वास्तव में राजयोग लेकर पैदा होते हैं। सूर्य देव की कृपा से इन्हें नेतृत्व, सम्मान, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। यदि ये अपने अहंकार और जिद पर नियंत्रण रख लें, तो जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं।