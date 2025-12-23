Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Numerology Prediction 2026 : साल 2026 में इन दो मूलांक वालों को रहना होगा संभलकर, आ सकती हैं धन और करियर से जुड़ी समस्याएं

Numerology Prediction 2026 : साल 2026 में इन दो मूलांक वालों को रहना होगा संभलकर, आ सकती हैं धन और करियर से जुड़ी समस्याएं

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 01:09 PM

numerology prediction 2026

Numerology Prediction 2026 : अंकशास्त्र के अनुसार, हर साल का अपना एक अधिष्ठाता ग्रह होता है जो उस वर्ष की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। वर्ष 2026 का कुल योग 2 + 0 + 2 + 6 = 10 यानी 1 आता है। अंकशास्त्र में अंक 1 का स्वामी सूर्य  है।सूर्य को ग्रहों का...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Numerology Prediction 2026 : अंकशास्त्र के अनुसार, हर साल का अपना एक अधिष्ठाता ग्रह होता है जो उस वर्ष की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। वर्ष 2026 का कुल योग 2 + 0 + 2 + 6 = 10 यानी 1 आता है। अंकशास्त्र में अंक 1 का स्वामी सूर्य  है।सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, जो सफलता, अधिकार, ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक है। जब साल सूर्य के प्रभाव में होता है, तो यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनका मूलांक सूर्य के मित्र ग्रहों से जुड़ा है। लेकिन, कुछ ऐसे मूलांक भी हैं जिन्हें सूर्य की प्रचंड ऊर्जा और अनुशासन के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो सकती है।साल 2026 में मूलांक 4 और मूलांक 8 वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इन दो मूलांक वालों के लिए चुनौतियां क्या हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जाए-

मूलांक 8
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 का स्वामी शनि है। अंकशास्त्र और ज्योतिष में सूर्य और शनि के बीच पिता-पुत्र का संबंध तो है, लेकिन इनके विचार बिल्कुल विपरीत हैं। सूर्य प्रकाश और अनुशासन है, तो शनि अंधेरा और संघर्ष। जब सूर्य के अंक वाले साल में शनि के अंक वाले व्यक्ति प्रवेश करते हैं, तो अक्सर 'अहंकार' और 'अधिकार' की लड़ाई शुरू हो जाती है।

करियर और धन से जुड़ी चुनौतियां
2026 में मूलांक 8 वालों को अपने उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल सकता है, जिससे हताशा बढ़ सकती है। सूर्य नियम-कानून का प्रतीक है। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो टैक्स या कागजी कार्रवाई में चूक भारी पड़ सकती है। धन का निवेश सोच-समझकर करें। इस साल सट्टा बाजार या जल्दबाजी में किए गए निवेश से बड़ा नुकसान होने की आशंका है।

और ये भी पढ़े

बचाव के उपाय
वाणी पर नियंत्रण रखें और कार्यस्थल पर वाद-विवाद से बचें।
प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें।
शनिवार के दिन गरीब लोगों की सेवा करें।

मूलांक 4
जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। इस अंक का स्वामी राहू है। राहू को सूर्य का शत्रु माना जाता है। सूर्य स्पष्टता और सत्य का प्रतीक है, जबकि राहू भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का। सूर्य के प्रभाव वाले साल 2026 में मूलांक 4 वालों के जीवन में अचानक उथल-पुथल मच सकती है।

करियर और धन से जुड़ी चुनौतियां
राहु की वजह से आप इस साल शॉर्टकट लेने की कोशिश कर सकते हैं, जो करियर के लिए घातक साबित हो सकता है। नौकरी बदलने का विचार इस साल जोखिम भरा हो सकता है। आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। आपके अपने करीबी लोग ही आपको वित्तीय नुकसान पहुँचा सकते हैं। काम में मन न लगना या लक्ष्य से भटक जाना आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है।

बचाव के उपाय
कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें।
गणेश जी की आराधना करें, इससे राहू के दोष कम होते हैं।
भ्रम से बचने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!