Weekly numerology (02.03.2026 से 08.03.2026): जन्म तिथि से जानिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा यह सप्ताह

28 Feb, 2026

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए इस सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे।

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए इस सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तथा परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि सप्ताह के मध्य का समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। कोई भी गलत कार्य करने से बचें, अन्यथा मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में यात्रा के योग बनते हैं। कार्य की अधिकता के कारण निजी जीवन पर कम ध्यान दे पाएंगे। जीवनसाथी के साथ मतभेद होने की संभावना है।
उपाय: सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें एवं घर की पूर्व दिशा को साफ-सुथरा रखें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए इस सप्ताह के परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। अपने कार्य समय पर पूर्ण कर पाएंगे और मन में उत्साह बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। किसी से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय भी सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा कमजोर हो सकता है। पैरों में दर्द तथा मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मनोबल बनाए रखें।
उपाय:- माता-पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। यथासंभव चांदी के पात्र में जल पिएं।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए इस सप्ताह के परिणाम अनुकूल रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं। सप्ताह के मध्य में विदेशी कार्यों से जुड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी निर्णय सोच-समझ कर लें। विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। सप्ताह के अंत में आपका मन धार्मिक कार्यों की ओर आकर्षित होगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की योजना बन सकती है। आलस्य के कारण कार्यों को टालने से बचें।
उपाय:- दूध में हल्दी डालकर सेवन करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहू देव करते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम सामान्य रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शुभ रहेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी। सप्ताह के मध्य में भी समय आपके अनुकूल रहेगा। कला एवं रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में यात्राएं लाभदायक रहेंगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है।
उपाय :- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सरस्वती मां की आराधना करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम सामान्य रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत कार्यक्षेत्र में व्यस्तता भरी रहेगी। अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे। सप्ताह के मध्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। कोई भी अंतिम निर्णय सोच-समझकर लें। लुभावने प्रस्तावों से सावधान रहें। सप्ताह के अंत में पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, परंतु कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। स्वभाव में कठोरता आ सकती है, जिससे रिश्तों पर असर पड़ सकता है।
उपाय:- दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जीवनसाथी के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। मूलांक 6 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम उतार-चढ़ाव भरे रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा। सप्ताह के मध्य में भी स्थिति थोड़ी अस्थिर रह सकती है, हालांकि कला, फैशन और डिज़ाइन से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
सप्ताह के अंत में गति थोड़ी धीमी रह सकती है। यात्राओं के कारण दिनचर्या व्यस्त रहेगी।
उपाय:- गाय की सेवा करें। गाय का घी मंदिर में दान करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम सामान्य रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा विचलित रह सकता है। निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति रहेगी। हालांकि मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ के योग हैं।
सप्ताह के अंत में यात्राएं सफल रहेंगी और उनसे लाभ मिलने की संभावना है।
उपाय:- कोई जंग लगी हुई लोहे की वस्तु घर में न रखें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम सामान्य रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में भावनाओं में आकर कोई निर्णय न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की योजनाएं बनाएंगे। विदेशी कार्यों से लाभ की संभावना है। आधुनिक तकनीक से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के अंत में यात्राओं के योग बनते हैं तथा प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों से भी लाभ हो सकता है।
उपाय:- शनि देव जी की प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पित करें। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। मूलांक 9 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए शुभ रहेगी। शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है।
सप्ताह के मध्य में निजी जीवन में व्यस्तता बढ़ेगी। बेवजह के विवाद, लड़ाई-झगड़े एवं कानूनी मामलों से दूरी बनाए रखें। सप्ताह के अंत में यात्राओं के कारण व्यस्तता बनी रहेगी। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।
उपाय:-  हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीठे प्रसाद का वितरण करें।

आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट – www.gurukulastro.com

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

