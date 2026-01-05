Main Menu

    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Numerology : इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं ओपन बुक, भूलकर भी न साझा करें अपनी गुप्त बातें

Updated: 05 Jan, 2026 02:52 PM

अंकज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं होती, बल्कि यह हमारे स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य के कई राज खोलती है। कुछ मूलांक वाले लोग स्वभाव से इतने सरल और स्पष्ट होते हैं कि उन्हें ओपन बुक कहा जाता है।

Numerology Prediction : अंकज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं होती, बल्कि यह हमारे स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य के कई राज खोलती है। कुछ मूलांक वाले लोग स्वभाव से इतने सरल और स्पष्ट होते हैं कि उन्हें ओपन बुक कहा जाता है। वे मन में कुछ नहीं रखते, जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं? यही सादगी कभी-कभी उनके लिए मुसीबत बन जाती है। अंकज्योतिष के अनुसार,  कुछ मूलांक वाले लोग ओपन बुक होते हैं। आपको अपनी गुप्त बातें साझा करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कौन से मूलांक के लोगों से भूलकर भी साझा न नहीं करनी चाहिए अपनी गुप्त बातें। 

मूलांक 1 
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी सूर्य होता है। ये लोग राजा के समान स्वभाव वाले और स्पष्टवादी होते हैं। इन्हें झूठ और चालाकी से नफरत होती है। ये जो भी सोचते हैं, उसे बिना किसी डर के सामने रख देते हैं।अपनी नेतृत्व क्षमता के उत्साह में ये अक्सर अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा पहले ही कर देते हैं, जिससे विरोधी इनके काम में अड़ंगा डाल सकते हैं।

मूलांक 3 
किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी बृहस्पति होता है। ये ज्ञान के भंडार और बहुत मिलनसार होते हैं। ये स्वभाव से बहुत बातूनी और दोस्ताना होते हैं। बातों-बातों में ये दूसरों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि अपने घर की निजी बातें भी बता देते हैं। अपनी ओपन बुक इमेज के कारण लोग इनसे राज निकलवा लेते हैं। इन्हें अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक कलह को गुप्त रखना सीखना चाहिए।

मूलांक 6 
किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख में जन्मे लोगों का स्वामी शुक्र होता है। ये लोग प्रेम और शांति के प्रतीक होते हैं। ये भावुक होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी को दुखी देखकर ये अपना दिल खोलकर रख देते हैं। इनकी इसी भावुकता का लोग फायदा उठाते हैं। अपनी कमजोरी कभी किसी को न बताएं, वरना लोग बाद में उसी बात का मजाक उड़ा सकते हैं।

