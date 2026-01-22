Ram Lalla Pran Pratishtha Anniversary 2026 : रामलला प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर बड़ा फैसला, गुजरात में 22 जनवरी को मांस बिक्री पर रोक

Ram Lalla Pran Pratishtha Anniversary 2026 : रामलला के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर अयोध्या में खास माहौल बना हुआ है। 22 जनवरी को रामलला प्रतिष्ठा दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर राम मंदिर में विशेष आयोजन...

Ram Lalla Pran Pratishtha Anniversary 2026 : रामलला के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर अयोध्या में खास माहौल बना हुआ है। 22 जनवरी को रामलला प्रतिष्ठा दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर राम मंदिर में विशेष आयोजन किए जाएंगे, वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी आस्था से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में गुजरात में 22 जनवरी को सभी बूचड़खानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य के शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों और नगरपालिकाओं को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने आयुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि राम मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित बूचड़खानों को बंद रखने के आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्देश राज्य के शहरों और कस्बों दोनों में प्रभावी रहेगा, ताकि आयोजन के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे।

गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और रामलला के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 22 जनवरी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा था कि अब रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं और यह क्षण पूरे देश के लिए गौरव और आस्था का प्रतीक है।