Ram Mandir Ayodhya : श्री राम नगरी में उत्सव की शुरुआत, आज से शुरू होंगे प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ के अनुष्ठान

Ram Mandir Ayodhya : पावन नगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई जाएगी। इस खास अवसर पर देश ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे हैं। मंदिर परिसर से लेकर पूरे शहर तक उत्सव और भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है।

आज से शुरू हुए धार्मिक कार्यक्रम

राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े गोपाल जी ने बताया कि वर्षगांठ से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ आज से हो चुका है। मुख्य आयोजन 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन संपन्न होगा, जबकि पूजन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम 2 जनवरी 2026 तक चलते रहेंगे।

31 दिसंबर को मुख्य आयोजन

हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी 31 दिसंबर को है। इसी दिन राम मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और विधिवत अनुष्ठान किए जाएंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति रहेगी। मंदिर में होने वाले सभी धार्मिक कर्मकांड जगद्गुरु माधवाचार्य के मार्गदर्शन में संपन्न कराए जाएंगे, ताकि आयोजन पूरी विधि और परंपरा के अनुसार हो।

29 दिसंबर को सांस्कृतिक आयोजन

धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ 29 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इनमें रामकथा पर आधारित प्रस्तुतियां, भजन-कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होंगी। श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सुग्रीव पथ से अंगद टीला तक विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।

अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण

31 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राम मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे और प्रतिष्ठा द्वादशी के मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। गोपाल जी के अनुसार आयोजन की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं, ताकि सभी को सहज और दिव्य अनुभव मिल सके।