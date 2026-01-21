राम मंदिर दर्शन में विदेशी भक्तों की जिज्ञासा अधूरी, गाइड की कमी बनी चुनौती

Edited By Sarita Thapa,Updated: 21 Jan, 2026 01:54 PM
अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे विदेशी भक्तों की एक अनकही पीड़ा सामने आई है। जहां एक ओर मंदिर की भव्यता सबका मन मोह रही है, वहीं दूसरी ओर भाषायी और तकनीकी दिक्कतों के कारण विदेशी श्रद्धालु दर्शन तो कर पा रहे हैं, लेकिन मंदिर के इतिहास और...
Ram Mandir news : अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे विदेशी भक्तों की एक अनकही पीड़ा सामने आई है। जहां एक ओर मंदिर की भव्यता सबका मन मोह रही है, वहीं दूसरी ओर भाषायी और तकनीकी दिक्कतों के कारण विदेशी श्रद्धालु दर्शन तो कर पा रहे हैं, लेकिन मंदिर के इतिहास और आध्यात्मिक महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। विदेशी भक्तों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके साथ आए गाइड मंदिर परिसर के अंदर नहीं जा पाते। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और दर्शन पा' के कड़े नियमों के कारण गाइड केवल मुख्य द्वार तक ही रह जाते हैं।
बिना गाइड के, विदेशी श्रद्धालुओं को मंदिर की वास्तुकला, मूर्तियों के पीछे की कथाएं और परिसर के अलग-अलग हिस्सों की जानकारी नहीं मिल पाती। मंदिर के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी मुख्य रूप से हिंदी या स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं, जिससे विदेशी भक्त खुद को असहाय महसूस करते हैं। दर्शन करके बाहर आने वाले कई विदेशियों का कहना है कि उन्होंने रामलला को देखा तो सही, पर मंदिर के समृद्ध इतिहास और राम जन्मभूमि के संघर्ष की जानकारी साझा करने वाला कोई साथ नहीं था।
मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। गाइड केवल सामान्य दर्शन पास के आधार पर ही जा सकते हैं, लेकिन उनकी कोई विशेष श्रेणी न होने के कारण वे विदेशी सैलानियों को ऑन-साइट जानकारी देने में असमर्थ हैं।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ