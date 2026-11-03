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Ram Mandir news: राम मंदिर चढ़ावा ‘चोरी’ मामला, स्वतंत्र जांच के अनुरोध पर सुनवाई बंद

Edited By Updated: 03 Nov, 2026 01:37 PM

ram mandir news

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को बंद कर दी और कहा कि

नई दिल्ली (एजैंसी): सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को बंद कर दी और कहा कि अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ स्थानीय अदालत में मुकदमा चलेगा। 

पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील का संज्ञान लिया कि एसआईटी ने मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

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