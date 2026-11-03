Ram Mandir news: राम मंदिर चढ़ावा ‘चोरी’ मामला, स्वतंत्र जांच के अनुरोध पर सुनवाई बंद

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को बंद कर दी और कहा कि

नई दिल्ली (एजैंसी): सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को बंद कर दी और कहा कि अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ स्थानीय अदालत में मुकदमा चलेगा। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील का संज्ञान लिया कि एसआईटी ने मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ