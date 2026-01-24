Main Menu

Daily horoscope : मेष से लेकर मीन तक, जानें आज का भविष्यफल

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 07:51 AM

rashifal in hindi

मेष : सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने वाला, ध्यान रखें कि लेन-देन के काम निपटाते समय

मेष : सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने वाला, ध्यान रखें कि लेन-देन के काम निपटाते समय आपकी कोई पेमैंट न कहीं फंस जाए।

वृष: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने वाला, भागदौड़ करने पर आपकी कामकाजी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी।

मिथुन: जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा, आम हालात भी ठीक-ठाक रहेंगे।

कर्क: मजबूत सितारा आपको हर फ्रंट पर दूसरों पर हावी, प्रभावी रखेगा, शत्रु भी आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे।

सिंह : पूरा परहेज तथा संभाल रखने के बावजूद पेट बिगड़ा-बिगड़ा सा रहेगा, किसी की जिम्मेदारी में भी फंसने से बचना चाहिए।

कन्या : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखना जरूरी होगा।

आज का राशिफल 24 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (24th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 24 जनवरी- नैनों में झांके जी मस्त जवानी, कहती फिरे दुनिया से दिल की कहानी

Aaj Ka Good Luck (24th january 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: अशांत, परेशान तथा डावांडोल मन के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने की हिम्मत न कर सकेंगे।

वृश्चिक: इरादों में मजबूती, कारोबारी दशा संतोषजनक, संतान के सपोर्टिव रुख पर भरोसा करना ठीक रहेगा।

धनु : भरपूर जोर लगाकर जमीनी कामों के लिए की गई आपकी कोई कोशिश अच्छा नतीजा दे सकती है, इज्जत-मान की प्राप्ति।

मकर: मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।

कुंभ: टिचिंग, कोचिंग मैडीसिन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मीन : व्यापार तथा कामकाजी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

