Daily horoscope : भाग्य का मिलेगा साथ, आज इन राशियों की चमकेगी किस्मत
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Jan, 2026 08:31 AM
मेष : व्यापारिक कामों के लिए आपके यत्न अच्छा रिजल्ट देंगे, सफलता साथ देगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, इज्जत-मान की प्राप्ति।
वृष: उलझनों-झमेलों के कारण आपकी समस्त प्लानिंग के बिगड़ने का डर, लिखत-पढ़त का काम भी आंखें खोलकर फाइनल करें।
मिथुन: मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर तथा कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपनी कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।
कर्क: किसी सरकारी काम में पेश आ रही किसी मुश्किल को टैकल करने के लिए सितारा मजबूत, बड़े लोग भी मेहरबान रहेंगे।
सिंह : मजबूत सितारा आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे, पॉजिटिव सोच रहेगी।
कन्या : खान-पान अटैंटिव रह कर करें, क्योंकि सितारा सेहत के लिए ठीक नहीं, सफर भी टाल देना सही रहेगा।
तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों, प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, शुभ कामों में ध्यान, वैसे भी हर तरह से बेहतरी होगी।
वृश्चिक: विरोधियों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, इसलिए उनसे फासला रखें।
धनु : किसी फैमिली समस्या को सुलझाने के लिए संतान का सुपोर्टिव रुख हैल्पफुल हो सकता है, मान-सम्मान की प्राप्ति।
मकर: प्रॉपर्टी के कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, शत्रु आपके समक्ष टिक न सकेंगे।
कुंभ: मजबूत सितारा आपको हावी, प्रभावी रखेगा, बड़े लोग तथा कामकाजी साथी आपका लिहाज करेंगे तथा बात ध्यान से सुनेंगे।
मीन : सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग करना या टूरिंग का प्रोग्राम बनाना फ्रूटफुल रहेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।