Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : भाग्य का मिलेगा साथ, आज इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Daily horoscope : भाग्य का मिलेगा साथ, आज इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 08:31 AM

rashifal in hindi

मेष : व्यापारिक कामों के लिए आपके यत्न अच्छा रिजल्ट देंगे, सफलता साथ देगी, मन

मेष : व्यापारिक कामों के लिए आपके यत्न अच्छा रिजल्ट देंगे, सफलता साथ देगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, इज्जत-मान की प्राप्ति।

वृष: उलझनों-झमेलों के कारण आपकी समस्त प्लानिंग के बिगड़ने का डर, लिखत-पढ़त का काम भी आंखें खोलकर फाइनल करें।

मिथुन: मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर तथा कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपनी कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

कर्क: किसी सरकारी काम में पेश आ रही किसी मुश्किल को टैकल करने के लिए सितारा मजबूत, बड़े लोग भी मेहरबान रहेंगे।

सिंह : मजबूत सितारा आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे, पॉजिटिव सोच रहेगी।

कन्या : खान-पान अटैंटिव रह कर करें, क्योंकि सितारा सेहत के लिए ठीक नहीं, सफर भी टाल देना सही रहेगा।

Tarot Card Rashifal (26th January): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 26 जनवरी- तेरे नाल तकदीरां लिखवाउंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा

आज का राशिफल 26 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा 

Aaj Ka Good Luck (26th january 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों, प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, शुभ कामों में ध्यान, वैसे भी हर तरह से बेहतरी होगी।

वृश्चिक: विरोधियों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, इसलिए उनसे फासला रखें।

धनु : किसी फैमिली समस्या को सुलझाने के लिए संतान का सुपोर्टिव रुख हैल्पफुल हो सकता है, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मकर: प्रॉपर्टी के कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, शत्रु आपके समक्ष टिक न सकेंगे।

कुंभ: मजबूत सितारा आपको हावी, प्रभावी रखेगा, बड़े लोग तथा कामकाजी साथी आपका लिहाज करेंगे तथा बात ध्यान से सुनेंगे। 

मीन : सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग करना या टूरिंग का प्रोग्राम बनाना फ्रूटफुल रहेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!