Daily horoscope : इन राशियों पर आज बरसेगी सफलता की बरसात

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 08:13 AM

rashifal in hindi

मेष : यदि किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग लेने के लिए आप उसे अपरोच करेंगे या मिलेंगे, तो वह आपकी बात ध्यान के साथ सुनेगा।

वृष: यदि कोशिश करेंगे तो कामकाजी बाधा-मुश्किल राह से हटेगी, कारोबारी प्लानिंग आगे बढ़ाने पर कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मिथुन: कामकाजी कामों की दशा बेहतर, कोशिशों इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर रेशा, नजला, जुकाम की शिकायत रहने का डर।

कर्क: खर्चों की अधिकता अर्थ तंगी रख सकती है, कारोबारी टूर करने के लिए भी समय ढीला, सफर भी नुकसान परेशानी वाला।

सिंह : सितारा आमदन वाला, कारोबारी टूरिंग, भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, मगर सेहत के प्रति अटैन्टिव रहना ठीक रहेगा।

कन्या : सरकारी कामों के लिए आप जो भागदौड़ करेंगे  उसका फेवरेवल नतीजा मिलेगा, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

तुला: आम सितारा स्ट्रांग जो हर फ्रंट पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, धार्मिक कामों में ध्यान।

वृश्चिक: पेट के मामले में लापरवाह न रहना ठीक रहेगा, किसी के नीचे अपनी कोई पेमैंट भी न फंसने दें, सफर भी टाल दें।

धनु : कारोबारी दशा संतोषजनक, जिस काम के लिए सोच-विचार करेंगे उसमें कदम बढ़त की तरफ रहेगा।

मकर: विरोधियों की हरकतों पर नजर रखें, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर दाव खेल सकते हैं।

कुंभ: आम सितारा स्ट्रांग जो न सिर्फ आपका मनोबल ही हाई रखेगा, बल्कि आपको हर फ्रंट पर एक्टिव भी रखेगा।

मीन : आम सितारा कामयाबी देने तथा इज्जत-मान बढ़ाने वाला, कामकाजी दशा भी ठीक-ठाक रहेगी, मगर स्वभाव में गुस्सा बना रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

